Paolo Hurtado confiesa que le gustaría jugar en mítico equipo de Liga 1 2026: "Un club grande"

Uno de los futbolistas que fue tendencia en redes sociales concierne a Paolo Hurtado. El ex Alianza Lima dio una entrevista al programa “Enfocados“ de Jefferson Farfán, en el que no solo habló de su trayectoria futbolística, sino sobre su gran deseo de estar luciendo la camiseta de uno de los grandes del fútbol peruano, ¿Se hará posible su incorporación?

Paolo Hurtado quiere jugar en grande de Perú

Con su pasado en Alianza Lima, Paolo Hurtado fue consultado por la posibilidad de jugar en Sport Boys. Se sabe que el elenco rosado ha comenzado a llamar referentes del balompié nacional, por lo que el popular ‘Caballito’ no ve con malos ojos una posible llegada al puerto para seguir su carrera profesional a los 35 años de edad.

En diálogo con la ‘Foquita‘, el volante confesó que es hincha acérrimo de Alianza Lima, pero que hay un cariño especial por ‘La Misilera‘ porque creció en el Callao. Sabe que todo niño chalaco inicia en el fútbol con el deseo de estar en Sport Boys, por lo que no le cierra las puertas a la escuadra rosada para la Liga 1 2026.

“¿Me gustaría al Sport Boys? No es fácil jugar ahí. Como tú dices, me gustaría estar en un club grande, y creo que el Boys es uno de los grandes. Aparte soy del Callao, para mí sería muy lindo. Crecí en el Callao y todas las personas que crecen ahí sueñan en estar en el Boys. Soy hincha de Alianza, no lo voy a negar, pero sí me gustaría jugar en el Boys. No te voy a mentir. Lo más importante es volver y de ahí poco a poco se van a ir ganando las cosas“, manifestó.

(VIDEO: Enfocados)

Sport Boys fichó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza

Recientemente, se conoció que Sport Boys tiene todo avanzado para incorporar a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza. Cada uno de ellos tuvo pasado en Alianza Lima, por lo que el hincha rosado ha tomado un sinfín de posturas ante estos fichajes. Lo cierto es que el club aún no lo hace oficial, a la espera de resolver ciertos detalles.