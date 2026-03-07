¡Importante! Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) cuentan con la posibilidad de utilizar su tarjeta EBT en varios supermercados y tiendas en Estados Unidos. Esta herramienta les permite obtener productos alimenticios que cumplen con los requisitos establecidos. ¿Qué alimentos son elegibles y en qué establecimientos?

SNAP: estos son los supermercados que permiten usar la tarjeta EBT para comprar alimentos elegibles

‘Marca’ y otros medios internacionales señalaron que varias cadenas de supermercados cuentan con la opción de pagos con EBT, tanto en sus establecimientos físicos como en las compras en línea.

Esta reciente medida mejora el acceso a productos necesarios en el día, incluyendo frutas, verduras, carnes y alimentos de despensa. Asimismo, aplicaciones como Propel ofrecen la posibilidad de verificar el saldo de la tarjeta y localizar las tiendas que aceptan este método de pago, facilitando así la experiencia de compra de los beneficiarios.

Entre las cadenas más resaltantes que permiten a los beneficiarios de SNAP adquirir alimentos figuran las siguientes:

Walmart : acepta EBT en tiendas físicas y en línea para productos elegibles.

: acepta EBT en tiendas físicas y en línea para productos elegibles. Amazon: permite la compra de comestibles a través de EBT en la mayoría de los estados.

Costco: lo acepta en sus tiendas físicas, aunque requiere una membresía y no permite su uso en línea.

Sam's Club: admite pagos EBT en sus tiendas.

ALDI: acepta la tarjeta tanto en tiendas como en pedidos en línea a través de Instacart.

Kroger y Albertsons: ambas permiten el uso de EBT en sus establecimientos y en algunos pedidos en línea.

Target y Publix: estas dos empresas ofrecen la posibilidad de utilizar EBT para alimentos elegibles en sus tiendas y en compras en línea.

Trader Joe’s: por su parte, acepta utilizar EBT únicamente en sus tiendas físicas.

¿Cuáles son las otras tiendas que aceptan EBT en EE. UU.?

CVS Pharmacy

Dollar Tree

Food Lion

H-E-B

Sprouts Farmers Market

7Eleven

Thrive Market

Wawa

Whole Foods Market

Wegmans

WinCo Foods

Walgreens

¿Qué alimentos cubren las tarjetas EBT?

Es importante señalar que los beneficios SNAP se pueden usar de manera específica para comprar solo alimentos elegibles.

No cubren otros artículos, tales como alcohol, productos de limpieza, medicamentos o gastos de envío en pedidos en línea.