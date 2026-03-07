POSIBLE DEPORTACIÓN para residentes con Green Card: estas acciones podrían hacerte PERDER la residencia en EE. UU.

Contar con una Green Card permite a millones de inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, este estatus no garantiza protección total frente a una posible deportación, ya que existen situaciones legales que pueden poner en riesgo la residencia permanente.

Las autoridades migratorias, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), tienen la facultad de iniciar procedimientos contra residentes permanentes que violen ciertas normas. Por ello, especialistas advierten que incluso quienes poseen residencia permanente deben cumplir estrictamente la ley para evitar problemas migratorios.

Delitos graves que pueden provocar la pérdida de la Green Card

Uno de los motivos más serios para perder la Green Card es cometer delitos considerados graves dentro de la legislación estadounidense. Entre ellos se encuentran homicidio, abuso sexual, lavado de dinero o cualquier delito catalogado como “aggravated felony” por las autoridades federales.

Residentes con Green Card podrían enfrentar deportación si incumplen ciertas normas.

También pueden desencadenar procesos de deportación los delitos relacionados con sustancias ilícitas, la violencia doméstica, ciertas infracciones vinculadas al uso ilegal de armas o la acumulación de delitos menores que involucren fraude, robo u otras actividades ilícitas.

Otras acciones que pueden poner en riesgo la residencia permanente

El fraude migratorio es otra causa frecuente de cancelación del estatus legal. Proporcionar información falsa en formularios, presentar documentos fraudulentos o contraer un matrimonio falso para obtener beneficios migratorios puede derivar en la revocación inmediata de la residencia.

Además, mentir a autoridades migratorias, declarar falsamente ser ciudadano estadounidense, ayudar al ingreso irregular de personas al país o permanecer demasiado tiempo fuera de Estados Unidos pueden interpretarse como abandono de la residencia. Estas situaciones también pueden llevar a que las autoridades inicien un proceso de deportación contra el residente permanente.