GRAN NOTICIA, inmigrantes en Chicago: liberan al menos a 32 detenidos del centro de detención de Broadview, pero NO TODO ES CELEBRACIÓN
32 inmigrantes recuperaron su libertad en Broadview, Chicago, en medio de la creciente preocupación por las redadas y la demanda de justicia migratoria.
Una medida judicial reciente sacude el ámbito migratorio en Chicago, Estados Unidos: un juez federal ordenó la liberación de decenas de personas arrestadas previamente durante una serie de operativos migratorios en la zona. Aunque esta decisión representa un avance para quienes enfrentan detenciones prolongadas, especialistas y defensores advierten que aún persisten desafíos legales y humanitarios.
Juez ordena liberar a 32 detenidos de Broadview, aunque algunos ya fueron deportados.
Juez ordena liberar a 32 inmigrantes del centro de detención de Broadview, pero algunos ya fueron deportados
El viernes pasado, un juez federal dictaminó que al menos 32 inmigrantes detenidos en el marco del Operativo Midway Blitz deben ser liberadas, al considerar que sus arrestos violaron un acuerdo de conciliación de larga data que limita las detenciones sin orden judicial en Illinois y estados vecinos. Este fallo se da en medio de un intenso debate sobre las prácticas de detención federal en la región.
El juez de distrito Jeffrey Cummings señaló que las personas que aún permanecen bajo custodia deben ser liberadas antes del mediodía del jueves siguiente, aunque ofreció a las autoridades la posibilidad de solicitar una "prórroga de tiempo razonable" si fuera necesario.
"No hay necesidad de mantenerlos hasta el 5 de marzo si pueden ser liberados más rápidamente", afirmó el juez durante la audiencia en la Corte Federal Dirksen, detalló el Chicago Sun-Times.
Defensores de inmigrantes celebran, pero subrayan que la lucha continúa
Organizaciones que representan a los inmigrantes detenidos celebraron el fallo, pero advirtieron que aún quedan asuntos pendientes. Muchas de las personas afectadas por la orden ya habían sido liberadas o deportadas, lo que subraya que su detención fue prolongada e injustificada según las restricciones impuestas por el acuerdo Castañón‑Nava, que limita las detenciones sin orden judicial en la región.
Mark Fleming, director asociado de litigios federales del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), que representa a los demandantes, dijo a la prensa tras la audiencia: "Nuestro objetivo principal en este momento es liberar a tantas personas como sea posible, allí donde ocurrieron violaciones", según reportó el Chicago Sun-Times.
Fleming también señaló al diario que 21 de los 32 individuos ya habían sido liberados o deportados, lo que deja a otras 11 personas cuya liberación ahora está ordenada y, potencialmente, a 10 más que podrían ver restaurada su libertad.
La orden también afecta directamente a inmigrantes como José Miguel Jiménez y Jeickson Delgado Ávila, detenidos durante una redada el 30 de septiembre en un complejo de apartamentos en South Shore, recordó el Chicago Sun-Times.
