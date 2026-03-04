- Hoy:
Partidos Liga 1 2026: Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura
Conoce la programación de los partidos que se disputarán desde este 6 de marzo por el Torneo Apertura de la Liga 1, donde Alianza Lima y Universitario luchan por el liderato.
Comienza otra prometedora y emocionante jornada en el Torneo Apertura de la Liga 1, donde tendremos atractivos encuentros por la fecha 6. De momento, Alianza Lima se encuentra en la cima de la tabla de posiciones, sacándole una diferencia de dos puntos a Universitario de Deportes, por lo que los hinchas estarán a la expectativa de lo que haga el club de sus amores en sus respectivos compromisos.
Partidos de Liga 1 2026: Programación fecha 6 del Torneo Apertura
Viernes 6 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Estadio
|Canal
|15:30 horas
|Atlético Grau vs FC Cajamarca
|Campeones del 36
|L1 MAX
Sábado 7 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Estadio
|Canales
|11:00 horas
|Moquegua vs Sport Huancayo
|25 de Noviembre
|L1 MAX
|13:15 horas
|Comerciantes Unidos vs UTC
|Juan Maldonado G.
|L1 MAX
|15:30 horas
|Sporting Cristal vs Alianza Atlético
|Alberto Gallardo
|L1 MAX
|19:00 horas
|Cusco vs Deportivo Garcilaso
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
Domingo 8 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|Canales
|13:15 horas
|ADT vs Juan Pablo II
|Juan Maldonado G.
|L1 MAX
|15:30 horas
|Los Chankas vs Universitario
|Los Chankas
|L1 MAX
Lunes 9 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|Canales
|17:30 horas
|Cienciano vs Sport Boys
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|20:30 horas
|Alianza Lima vs Melgar
|Alejandro Villanueva
|L1 MAX
¿En qué canal ver los partidos de la Liga 1 2026?
Para la temporada 2026, la Liga 1 unificará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. Esta cadena tendrá los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y podrá verse mediante operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, garantizando una cobertura amplia del campeonato nacional.
