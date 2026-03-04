0
Sporting Cristal ganó 1-0 a Carabobo en duelo de ida

Partidos Liga 1 2026: Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura

Conoce la programación de los partidos que se disputarán desde este 6 de marzo por el Torneo Apertura de la Liga 1, donde Alianza Lima y Universitario luchan por el liderato.

Antonio Vidal
Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Foto: composición Libero/Instagram
Comienza otra prometedora y emocionante jornada en el Torneo Apertura de la Liga 1, donde tendremos atractivos encuentros por la fecha 6. De momento, Alianza Lima se encuentra en la cima de la tabla de posiciones, sacándole una diferencia de dos puntos a Universitario de Deportes, por lo que los hinchas estarán a la expectativa de lo que haga el club de sus amores en sus respectivos compromisos.

Partidos de Liga 1 2026: Programación fecha 6 del Torneo Apertura

Viernes 6 de marzo

HorariosPartidosEstadioCanal
15:30 horasAtlético Grau vs FC CajamarcaCampeones del 36L1 MAX

Sábado 7 de marzo

HorariosPartidosEstadioCanales
11:00 horas Moquegua vs Sport Huancayo25 de NoviembreL1 MAX
13:15 horas Comerciantes Unidos vs UTC Juan Maldonado G.L1 MAX
15:30 horas Sporting Cristal vs Alianza AtléticoAlberto GallardoL1 MAX
19:00 horasCusco vs Deportivo GarcilasoInca Garcilaso de la Vega L1 MAX

Domingo 8 de marzo

HorariosPartidosEstadiosCanales
13:15 horasADT vs Juan Pablo IIJuan Maldonado G.L1 MAX
15:30 horasLos Chankas vs UniversitarioLos ChankasL1 MAX

Lunes 9 de marzo

HorariosPartidosEstadiosCanales
17:30 horasCienciano vs Sport BoysInca Garcilaso de la VegaL1 MAX
20:30 horasAlianza Lima vs MelgarAlejandro VillanuevaL1 MAX
¿En qué canal ver los partidos de la Liga 1 2026?

Para la temporada 2026, la Liga 1 unificará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. Esta cadena tendrá los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y podrá verse mediante operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, garantizando una cobertura amplia del campeonato nacional.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

