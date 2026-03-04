0

Fue finalista de Libertadores y se confirmó que estará con Alianza Lima por Liga 1: "Irá a Matute"

Alianza Lima tendrá en Matute a una figura de talla internacional que disputó una final de la Copa Libertadores, quien estará presente en su próximo encuentro por la Liga 1.

Angel Curo
Alianza Lima sigue mostrando una mejora en su nivel de juego y se ha consolidado como el líder en solitario del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules esperan seguir obteniendo triunfos para aumentar sus opciones al título y ya se mentaliza en su próximo desafío ante Melgar. En medio de ello, se conoció que una finalista de la Copa Libertadores estará en Matute para este partido.

El duelo entre Alianza Lima vs Melgar será uno de los más emocionantes de la semana, enfrentando a dos equipos competitivos que buscan salir campeones en cada temporada. En ese sentido, los blanquiazules ya fueron notificados de que un elemento primordial de la selección peruana asistirá a este encuentro.

Se trata de Mano Menezes, actual entrenador de 'La Bicolor', quien seguirá acudiendo a los diversos partidos del fútbol nacional en busca de analizar la actualidad del fútbol peruano. Precisamente, durante el programa 'Modo Fútbol', el director general de la FPF, Jean Ferrari, confirmó la presencia del estratega en Matute.

Mano Menezes

Mano Menezes acudirá a Matute para ver el partido de Alianza Lima vs Melgar. Foto: FPF.

"Sí. Mano Menezes va a ir a Matute para el Alianza Lima vs Melgar. Yo no sé si voy a ir, porque nos estamos repartiendo. Mano seguro va e irá con uno de sus asistentes", reveló el directivo.

En esa línea, Ferrari señaló que la posibilidad de que él acuda a Matute aún no es segura. Sin embargo, fue enfático al remarcar que la presencia del estratega brasileño está confirmada e irá acompañado de un integrante de su comando técnico.

Mano Menezes fue finalista de Copa Libertadores

Mano Menezes es uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol brasileño, donde ha dirigido principalmente. En ese contexto, tuvo diversas etapas en las filas de Gremio, no obstante, fue un baluarte principal para que el 'Tricolor' alcance la final de la Copa Libertadores 2007. Sin embargo, para su pesar, terminó cayendo ante Boca Juniors, quedando como subcampeón

No olvides revisar tu agenda deportiva

