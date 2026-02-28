André Carrillo dio tajante opinión sobre llegada de Mano Menezes a la selección peruana: "Es muy..."

Perú quedó fuera de cualquier pelea para llegar al Mundial y esto hizo que se piense en un recambio generacional y, a su vez, en un nuevo comando técnico que ayudará a mejorar los resultados del equipo nacional. Para ello se contó con el fichaje de Mano Menezes, reconocido por su pasado en el Brasileirao. André Carrillo, quien se desempeña en dicha liga, habló sobre las estrategias del entrenador y cómo afectará a la selección peruana.

Ahora que Perú tiene el tiempo necesario para prepararse y soñar con la próxima cita mundialista, Mano Menezes intentará buscar nuevos futbolistas que lo ayuden a encaminarse a este objetivo. Durante varios años, André Carrillo fue uno de los referentes y ahora tiene la experiencia necesaria para opinar sobre el futuro de la 'Bicolor'.

André Carrillo opinó sobre el estilo de juego de Mano Menezes

El presente de André Carrillo está en el fútbol de Brasil y es uno de los titulares indiscutibles de Corinthians. La 'Culebra' dio una firme opinión sobre el concepto que tiene de Mano Menezes en su país. El destacado entrenador llega luego del corto tiempo que estuvo Barreto como DT de Perú.

"Ha sido una muy buena gestión de la directiva, por la experiencia que el entrenador tiene. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Arabia Saudita, estuvo de entrenador de Al Nassr y aquí en Brasil es muy reconocido, todos saben el nivel de profesionalismo que maneja, así que van a ayudar mucho al país. Tengo la certeza que va a ser un equipo muy competitivo, que va a intentar de igual a igual con todo el mundo", sostuvo para Radio Ovación.

Mano Menezes es el nuevo técnico de Perú.

Es importante señalar que la era de Mano Menezes empezará con importantes rivales luego de confirmarse que la 'Bicolor' se enfrentará a Senegal y España, ambas selecciones clasificadas al Mundial. Se espera que el DT brasileño cuente con una renovada lista de jugadores, pero no se descarta el llamado a los más experimentados, como André Carrillo.