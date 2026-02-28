Tras haber eliminado a 2 de Mayo, ahora, Sporting Cristal deberá definir su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Carabobo de Venezuela. En el partido de vuelta, donde cerrarán la llave, deberán jugar en el recinto de Alianza Lima debido a las limitaciones del Alberto Gallardo. Ante ello, Diego Enríquez, arquero titular de los celestes, sorprendió con una confesión sobre Matute.

En medio de la expectativa que hay por disfrutar de la definición de Sporting Cristal a nivel internacional, el joven guardameta Diego Enríquez no se guardó nada y expresó su sentir por jugar en Matute. Como se recuerda, los rimenses ganaron su último partido disputado en la cancha de Alianza Lima.

Enríquez, arquero de Sporting Cristal, dio firme opinión sobre jugar en Matute

Sporting Cristal buscará mantenerse firme en la lucha por llegar a la Copa Libertadores para demostrar que tienen un plantel que puede pelear en ambas competiciones. Ahora bien, el elenco rimense tiene conocimiento de que jugarán en Matute, donde estarán recibiendo a Carabobo de Venezuela. Frente a ello, el arquero titular del equipo compartió su opinión al respecto.

"Los jugadores y el club lamentamos lo que pasó después. En Matute siempre nos fue bien con el profesor Paulo", dijo Diego Enríquez a los medios de comunicación antes de su viaje a Huancayo para no perder los puestos en la Liga 1.

(Video: Jax Latin Media)

Recordemos que ambas instituciones, Alianza Lima y Sporting Cristal, llegaron a un acuerdo para que el partido se juegue en Matute luego de lo ocurrido en la victoria por penales ante 2 de Mayo. Los dirigidos por Paulo Autuori cuentan con el Alberto Gallardo, pero debido a sus pocos recursos, no puede ser usado para esta instancia.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El partido entre Sporting Cristal ante Carabobo está programado a jugarse el miércoles 4 de marzo desde las 17:00 horas en Venezuela y la idea se jugará una semana después en Matute a la misma hora.