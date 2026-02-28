0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Enríquez, arquero de Sporting Cristal, sorprende con firme concepto sobre estadio de Alianza: "En Matute..."

Sporting Cristal tomó la decisión de jugar su partido frente a Carabobo en el estadio Alejandro Villanueva luego de los incidentes en el Miguel Grau del Callao.

Jasmin Huaman
Sporting Cristal jugará ante Carabobo en Matute.
Sporting Cristal jugará ante Carabobo en Matute. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Tras haber eliminado a 2 de Mayo, ahora, Sporting Cristal deberá definir su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Carabobo de Venezuela. En el partido de vuelta, donde cerrarán la llave, deberán jugar en el recinto de Alianza Lima debido a las limitaciones del Alberto Gallardo. Ante ello, Diego Enríquez, arquero titular de los celestes, sorprendió con una confesión sobre Matute.

Comunicado de Sport Boys sobre hechos con hinchas de Sporting Cristal.

PUEDES VER: Sport Boys se pronuncia tras conocer que Sporting Cristal no jugará en el Miguel Grau: "Exigimos"

En medio de la expectativa que hay por disfrutar de la definición de Sporting Cristal a nivel internacional, el joven guardameta Diego Enríquez no se guardó nada y expresó su sentir por jugar en Matute. Como se recuerda, los rimenses ganaron su último partido disputado en la cancha de Alianza Lima.

Enríquez, arquero de Sporting Cristal, dio firme opinión sobre jugar en Matute

Sporting Cristal buscará mantenerse firme en la lucha por llegar a la Copa Libertadores para demostrar que tienen un plantel que puede pelear en ambas competiciones. Ahora bien, el elenco rimense tiene conocimiento de que jugarán en Matute, donde estarán recibiendo a Carabobo de Venezuela. Frente a ello, el arquero titular del equipo compartió su opinión al respecto.

"Los jugadores y el club lamentamos lo que pasó después. En Matute siempre nos fue bien con el profesor Paulo", dijo Diego Enríquez a los medios de comunicación antes de su viaje a Huancayo para no perder los puestos en la Liga 1.

(Video: Jax Latin Media)

Recordemos que ambas instituciones, Alianza Lima y Sporting Cristal, llegaron a un acuerdo para que el partido se juegue en Matute luego de lo ocurrido en la victoria por penales ante 2 de Mayo. Los dirigidos por Paulo Autuori cuentan con el Alberto Gallardo, pero debido a sus pocos recursos, no puede ser usado para esta instancia.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El partido entre Sporting Cristal ante Carabobo está programado a jugarse el miércoles 4 de marzo desde las 17:00 horas en Venezuela y la idea se jugará una semana después en Matute a la misma hora.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Comisión Disciplinaria tomó radical decisión con Rabanal, Concha y Fara tras denuncia de Alianza

  2. Diego Penny da rotundo comentario al ver que Cristal reservó jugadores ante Huancayo: "Mal peor"

  3. Alineaciones Alianza Lima vs UTC: el sorpresivo once de Pablo Guede para ser líder de la Liga 1

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano