¡Mucha atención! Anteriormente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP) llevaron a cabo una serie de operativos en Nashville, enfocándose en la comunidad latina. En un lapso de seis noches, se realizaron más de 600 controles de tránsito en áreas con alta concentración de ilegales.

Según lo expuesto por medios internacionales, estas acciones, que incluyeron el uso de perfiles raciales, continúan generando un ambiente de temor y humillación entre los afectados por los operativos. ¿Cuál es el plan clave que tienen las autoridades para dar con el paradero de miles de extranjeros en este estado?

EE. UU.: esta es la estrategia que usan ICE y los Patrulleros Estatales para atrapar a ilegales

A través de un reciente análisis de Nashville Banner, se conoció más sobre los últimos registros de inmigración en Tennessee y las más de 50 horas de grabaciones proporcionadas por las fuerzas del orden en relación con los arrestos.

Estas evidencias exponen las afirmaciones de que las operaciones son netamente directas a delincuentes para mejorar la seguridad pública, mostrando en cambio un número de arrestos inferior al reportado por el ICE y un patrón de perfilación racial hacia presuntos inmigrantes.

Conoce la estrategia que usan ICE y los Patrulleros Estatales para atrapar a ilegales en EE. UU.

Según lo compartido por el medio, las grabaciones, como parte de las estrategias para contrarrestar la inmigración, muestran comportamiento denigrante por parte de los agentes, quienes utilizaron un lenguaje despectivo para referirse a los detenidos, impidiendo que ellos se comunicaran con sus familias y marcaron físicamente a los arrestados para rastrear quién había realizado cada detención.

Este enfoque parece estar motivado por una competencia interna entre las fuerzas del orden para lograr el mayor número de arrestos. En las operaciones, algunos agentes de ICE admitieron que el enfoque amplio y poco habitual de la redada era exclusivo de Nashville, a pesar de que las acciones de ICE se volvían cada vez más visibles y agresivas en los primeros meses de la administración de Trump.

En una de las grabaciones que fueron difundidas públicamente, un agente, cuya identidad fue censurada, discutía la detención de un conductor latino, Javier, quien había sido detenido por un patrullero estatal debido a faros dañados tras un accidente. Este hecho fue corroborado por las evidencias visibles y las multas correspondientes.

Esto exponen las grabaciones de cámaras corporales usadas por patrulleros

En este contexto, El Banner fue el encargo de compartir las 52,5 horas de grabaciones provenientes de cámaras corporales utilizadas por los patrulleros y de cámaras instaladas en los vehículos durante el primer turno del operativo, que tuvo lugar desde la noche del 3 de mayo hasta las primeras horas del 4 de mayo.

A pesar de que los agentes federales no contaban con cámaras, las grabaciones de los patrulleros, obtenidas a través de litigios promovidos por la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), evidencian cómo cada agencia interactuó con los individuos durante los controles de tránsito.