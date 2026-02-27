¡Importante aviso! Recientemente, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha anunciado una nueva normativa que, de ser aprobada, impediría a las familias con estatus migratorio mixto acceder a viviendas financiadas por el gobierno federal. Esta sorpresiva medida ha generado gran preocupación entre diversos sectores. ¿Qué podría pasar con los extranjeros?

Esta iniciativa NO permitiría que indocumentados accedan a viviendas en este estado

'City Limits' y otros portales internacionales compartieron información relevante sobre una nueva norma propuesta por HUD de Estados Unidos, la cual exigiría la total verificación de la ciudadanía o el estatus migratorio de los solicitantes y beneficiarios de asistencia habitacional, sin importar su edad.

Según defensores de los derechos de los inmigrantes, esta novedad afectaría a miles de familias en Nueva York que dependen de los vales de la Sección 8 o residen en viviendas públicas administradas por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA).

En tanto, es importante saber que la elegibilidad para recibir ayuda federal en vivienda ya está restringida a ciudadanos estadounidenses y a no ciudadanos con estatus migratorio que cumplan ciertos requisitos, como los residentes permanentes legales, refugiados o asilados.

Bajo este contexto, las familias con estatus mixto enfrentan ciertas complicaciones y un alquiler más elevado debido a la asistencia prorrateada, que considera a los inquilinos que no cumplen con los criterios establecidos. HUD ha calificado esta norma como una "laguna jurídica", en un momento en que la administración del Trump intensifica su campaña contra la inmigración.

¿Cuántas personas perderían la ayuda?

De acuerdo con lo difundido por el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), alrededor de 20.000 familias en el país americano, en su mayoría compuestas por personas de color, se verían afectadas si se implementa la nueva normativa.

Esta situación ocasionará un gran impacto en la ciudad y el estado de Nueva York, donde aproximadamente el 13% de los hogares con estatus mixto reciben subsidios federales para la vivienda, tal como señaló HUD.