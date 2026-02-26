Universitario toma determinante postura sobre la inscripción de Matías Di Benedetto: "Van a..."

Universitario de Deportes tiene la firme consigna y obligación de quedarse con el tetracampeonato de la Liga 1. Para ello, buscan contar con cada una de sus figuras; sin embargo, hasta el momento no pueden contar con Matías Di Benedetto ya que esperan que reciba su nacionalidad peruana. Tras la demora en el trámite, el club tomó una firme decisión con el zaguero.

Universitario toma determinante postura sobre la inscripción de Matías Di Benedetto

Di Benedetto es considerado como un jugador esencial en el esquema de Universitario. Sin embargo, el club se ha visto obligado a no inscribirlo ya que debe esperar que sea peruano para liberar un cupo de extranjero. No obstante, el tramite ha demorado más de lo pensado y sigue sin sumar minutos en esta temporada.

Ante este escenario, durante el programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta dio una inesperada revelación sobre la situación del jugador y la postura del club. Según indicó, la directiva ha recibido la comunicación de Migraciones de que el defensa paraguayo podrá recibir su nacionalidad cerca a la fecha del cierre del libro de pases, pero sí podrá ser inscrito como jugador nacional.

"La U va a esperar hasta 15 de marzo, como la fecha máxima que se cierra el libro de pases, para inscribir a Matías Di Benedetto. En la 'U' dicen que el DNI va a salir justo a tiempo. La información preliminar que Migraciones ha dado es que va a demorar un poco, pero van a poder ser inscritos Di Benedetto y los demás jugadores de otros clubes. Va a ser muy al límite", fue la información que compartió el comunicador.

De esta forma, para pesar de los intereses de los hinchas, Matías Di Benedetto aún no será inscrito por lo que se perderá los próximos cotejos. Sin embargo, la buena noticia es que todo hace indicar que sí podrá disputar el resto del Torneo Apertura, ya que su DNI debe salir para la segunda semana de marzo.

¿Cuándo cierra el libro de pases de la Liga 1?

De acuerdo a lo informado, el primer libro de pases de la Liga 1 2026 cerrará el próximo 15 de marzo. Este será el último día para que los clubes nacionales puedan inscribir a los jugadores y fichajes de su plantel. De esta forma, si en caso, la nacionalización de Matías Di Benedetto no está óptima para este día, deberá esperar hasta el Torneo Clausura.