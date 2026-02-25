Futbolista clave de Universitario recibió una fuerte noticia: "Sobrecarga muscular"

El fútbol peruano continúa y este fin de semana Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca en el Estadio Monumental, por la fecha número 5 del Torneo Apertura 2026. Previo al encuentro, la 'U' se dio con una fuerte noticia sobre uno de los principales elementos que tiene Javier Rabanal bajo su mando, ya que el destacado jugador padeció una sobrecarga muscular tras el último duelo de la Liga 1.

Líbero pudo conocer que Andy Polo no se encuentra atravesando su mejor momento físico, sobre todo luego de haber disputado los 90 minutos del empate 2-2 ante Sporting Cristal el último domingo. Esto generó mucha preocupación entre la hinchada merengue debido a que el delantero peruano es uno de los hombres más experimentados que tiene el plantel estudiantil, ya que es tricampeón del balompié nacional.

No obstante, para tranquilidad de los aficionados, resulta que el futbolista de Universitario de Deportes fue revisado y quedó apto para el partido ante FC Cajamarca del próximo 1 de marzo en el Estadio Monumental. Los cremas no pueden permitirse perder más puntos si quieren hacerse con el título del Torneo Apertura y posteriormente con el tetracampeonato de la Liga 1.

Andy Polo es titular en Universitario.

Recordemos que la 'U' se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 8 puntos producto de sus dos empates y mismo número de victorias. Actualmente se encuentra a 2 unidades de los líderes del campeonato, que son Alianza Lima y la Universidad Técnica de Cajamarca, clubes que precisamente se enfrentarán en duelo directo este fin de semana.

Universitario vs. FC Cajamarca: hora y dónde ver el partido

Universitario recibirá a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura este domingo 1 de marzo a las 18.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV, y si quieres verlo totalmente online podrás hacerlo a través de Movistar Play en caso cuentes con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.