0
¡LO ÚLTIMO!
Sporting Cristal clasificó a la fase 3 de la Libertadores

Universitario deberá salir de Lima para partido de presentación de icónico club

Universitario de Deportes deberá salir de Lima inesperadamente para enfrentarse a un histórico equipo en su partido de presentación.

Francisco Esteves
Universitario saldrá de Lima.
Universitario saldrá de Lima. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

En pleno inicio del año, y con todos los hinchas de Universitario de Deportes pensando en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, se informó de una noticia sumamente inesperada. Resulta que la 'U' deberá salir de Lima dentro de los próximos días para enfrentarse a un club en la noche oficial de su presentación frente a sus aficionados. ¿Qué pasó?

Filtran fuerte audio del VAR en el Universitario vs. Cristal.

PUEDES VER: Filtran fuerte audio del VAR en penal entre Universitario y Sporting Cristal: "Déjenla seguir"

Resulta que, mediante sus redes sociales, el conjunto merengue confirmó que este sábado 28 de febrero enfrentará al C.D. Yanapuma en el Estadio Max Agustín de Iquitos. No obstante, no se trata del elenco que actualmente dirige Javier Rabanal y que este domingo chocará con el FC Cajamarca de Hernán Barcos, sino del plantel femenino que está a cargo de Carlos Veliz.

Este enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Yanapuma iniciará a las 15.00 horas de Perú, aunque la presentación arrancará a las 13.00 horas y la apertura de puertas al estadio será desde poco antes. Este compromiso le servirá a las cremas como pretemporada de cara a lo que será el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

Universitario

Universitario y su partido de pretemporada.

Recordemos que la 'U'' buscará salir campeón del fútbol peruano esta temporada y así acabar con la hegemonía de Alianza Lima, ya que actualmente las blanquiazules son bicampeonas y quieren obtener el tricampeonato. El elenco de Matute viene dos años seguidos derrotando al cuadro merengue en la gran final nacional.

¿Qué clubes participan de la Liga Femenina 2026?

Estos son los 12 clubes que jugarán la Liga Femenina 2026:

  • Alianza Lima
  • Universitario
  • Sporting Cristal
  • FBC Melgar
  • Carlos Mannucci
  • Atlético Andahuaylas
  • FC Killas
  • Defensores del Ilucán
  • Biavo FC
  • UNSAAC
  • Flamengo FBC
  • C.D. Yanampuma

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Equipo campeón peruano avanza con el fichaje de Miguel Trauco, ex Alianza Lima: "Confirmado"

  2. Alianza Lima presenta denuncia contra Concha, Rabanal y Fara por incidentes con hinchas de Cristal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano