Universitario deberá salir de Lima para partido de presentación de icónico club
Universitario de Deportes deberá salir de Lima inesperadamente para enfrentarse a un histórico equipo en su partido de presentación.
En pleno inicio del año, y con todos los hinchas de Universitario de Deportes pensando en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, se informó de una noticia sumamente inesperada. Resulta que la 'U' deberá salir de Lima dentro de los próximos días para enfrentarse a un club en la noche oficial de su presentación frente a sus aficionados. ¿Qué pasó?
Resulta que, mediante sus redes sociales, el conjunto merengue confirmó que este sábado 28 de febrero enfrentará al C.D. Yanapuma en el Estadio Max Agustín de Iquitos. No obstante, no se trata del elenco que actualmente dirige Javier Rabanal y que este domingo chocará con el FC Cajamarca de Hernán Barcos, sino del plantel femenino que está a cargo de Carlos Veliz.
Este enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Yanapuma iniciará a las 15.00 horas de Perú, aunque la presentación arrancará a las 13.00 horas y la apertura de puertas al estadio será desde poco antes. Este compromiso le servirá a las cremas como pretemporada de cara a lo que será el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.
Universitario y su partido de pretemporada.
Recordemos que la 'U'' buscará salir campeón del fútbol peruano esta temporada y así acabar con la hegemonía de Alianza Lima, ya que actualmente las blanquiazules son bicampeonas y quieren obtener el tricampeonato. El elenco de Matute viene dos años seguidos derrotando al cuadro merengue en la gran final nacional.
¿Qué clubes participan de la Liga Femenina 2026?
Estos son los 12 clubes que jugarán la Liga Femenina 2026:
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- FBC Melgar
- Carlos Mannucci
- Atlético Andahuaylas
- FC Killas
- Defensores del Ilucán
- Biavo FC
- UNSAAC
- Flamengo FBC
- C.D. Yanampuma
