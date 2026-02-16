Oficial: Universitario presentó dos nuevas incorporaciones de cara a la Liga 2026

Universitario de Deportes no deja de sorprender en la Liga 1 y ahora también quiere hacer lo mismo en la Liga Femenina 2026, por eso está buscando la fórmula para salir campeón y evitar el tricampeonato de Alianza Lima. Uno de los grandes movimientos fue anunciar a sus dos flamantes refuerzos: Estamos hablando de Merli Calle y Allison Catalán.

Universitario de Deportes confirmó sus dos nuevos fichajes de cara a la Liga 2026

Universitario utilizó sus redes sociales para anunciar de forma oficial los fichajes de Calle y Catalán para la temporada 2026 de la Liga Femenina. Ambas jugadoras llegan al cuadro merengue procedentes de FC Killas y Colmillo FC, respectivamente.

"¡A sudar la camiseta! Merli Calle y Allison Catalán se incorporan a nuestro plantel para reforzar a las leonas", escribió el cuadro merengue sobre sus dos nuevos fichajes.

Universitario presentó a Merli Calle y Allison Catalán como sus dos flamantes fichajes para la Liga Femenina 2026.

Por el lado de Calle, ella perteneció al club de Ate, pero fue cedida a préstamo a FC Killas, donde obtuvo experiencia y ahora vuelve con ganas de demostrar en el equipo principal.

Por el lado de Calle, ella perteneció al club de Ate, pero fue cedida a prestamo a FC Killas en donde obtuvo expericnecia y ahora vuelve con ganas de demostrar en el equipo principal.

Mientras que Catalán también fue incorporada a Universitario, el club la cedió a Colmillo FC para que sume partidos. No obstante, también fue reincorporada, por lo que ahora le tocará estar en la Liga Femenina 2026.

Universitario busca ganar la Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes tiene el gran objetivo de salir campeón de la Liga Femenina 2026, por lo que se sigue preparando y agregando fichajes para tener un gran plantel y evitar el tricampeonato de Alianza Lima, quienes son las vigentes campeonas del fútbol femenino.