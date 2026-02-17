Confirman si Miguel Silveira, fichaje de Universitario, debutará ante Sporting Cristal: "Ideal"

El futbolista Miguel Silveira llegó a Universitario como uno de los flamantes refuerzos para le temporada; sin embargo, todavía no ha tenido minutos con la camiseta del equipo crema. A vísperas del encuentro ante Sporting Cristal por la fecha 4 de la Liga 1, se reveló si el brasileño será considerado por Javier Rabanal para este importante partido entre dos equipos que son serios candidatos al título nacional.

Sporting Cristal está concentrado en asegurar su pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, pero eso no significa que deba descuidar el torneo nacional y más aún jugando como locales. Los rimenses estarán recibiendo a Universitario en la próxima jornada y los hinchas cremas están a la expectativa de ver a uno de sus flamantes fichajes.

Confirman si el brasileño Miguel Silveira debutará ante Cristal

Ante la ilusión de ver en acción a Miguel Silveira, jugador de 22 años, se dio a conocer si el flamante refuerzo de Universitario para la temporada 2026 se estrenará en el fútbol peruano en el próximo partido del tricampeón.

"Rabanal quiere encontrar el momento ideal para hacerlo debutar. Él dijo que no lo iba a hacer debutar en Cusco porque consideraba que no era el mejor momento y lo de Cienciano eran otros cambios que ameritaban el partido. Con los dos regresos (Tunche y Flores), ya la va a tener más difícil Silveira porque yo no creo que debute ante Cristal", señaló Gustavo Peralta en el programa de L1 MAX.

La posibilidad de tener a Miguel Silveira como titular ante Sporting Cristal estaría casi descartada y su ingreso al campo de juego desde el banco de suplentes tampoco genera mucha esperanza con el regreso de los titulares. Para disfrutar del debut del brasileño se tendrá que espera un poco más.

Sporting Cristal estará jugando como local ante Universitario el sábado 21 de febrero desde las 16:00 en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes tendrán que salir con sus mejores piezas a enfrentar el partido y conseguir tres puntos importantes ante el candidato a ganar una vez más el título.