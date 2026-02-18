Seleccionado peruano se unió a entrenamientos de Universitario para clásico ante Cristal: "Volvió"

Universitario de Deportes se mentaliza en su próximo enfrentamiento ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Los cremas buscarán imponer condiciones en el clásico moderno y seguir firmes en su camino al título de la Liga 1. Previo a este cotejo, se conoció que un seleccionado peruano se unió a los trabajos junto al plantel.

Seleccionado peruano se unió a entrenamientos de Universitario

El equipo de Javier Rabanal es consciente de que debe sacar a relucir su mejor rendimiento en el campo para poder vencer a un duro rival y candidato al título como Sporting Cristal. Por ello, no escatiman esfuerzos en sus entrenamientos y buscan salir con todas sus figuras. En ese sentido, una figura nacional acaba de sumarse a los trabajos. Se trata de Jhon Jairo Guzmán.

Según indicó el periodista Piero Mendoza, el talentoso delantero acaba de unirse nuevamente junto al resto del plantel en los entrenamiento en Campo Mar este miércoles, luego de ser convocado con la selección peruana."Jhon Jairo Guzmán volvió tras el Torneo Jóvenes Promesas con la selección peruana Sub-17", mencionó el comunicador.

Jhon Jairo Guzmán entrena con el primer equipo de Universitario desde la pretemporada.

De esta forma, el joven atacante de 15 años será una de las opciones que tendrá Javier Rabanal para armar su nómina, aunque es poco probable que pueda salir en lista. Sin embargo, es vital su presencia para que pueda sumar experiencia con el primer equipo.

Cabe señalar que Guzmán es uno de las jóvenes promesas de Universitario e incluso disputó algunos de los amistosos de pretemporada, demostrando que tiene condiciones y sobre todo el biotipo para poder destacar.

Jhon Jairo Guzmán es convocado con la selección peruana

Jhon Jairo Guzmán ha maravillado en las menores del cuadro merengue, razón por la que fue convocado también con las inferiores de la 'Bicolor'. Ha integrado la nómina de la Sub-15 y recientemente fue llamado a la Sub-17 donde disputó el Torneo Internacional Jóvenes Promesas jugando ante equipos de nivel como Talleres, la selección uruguaya, argentina y venezolana.