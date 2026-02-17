Universitario suma tres refuerzos de lujo para enfrentar a Sporting Cristal por el Apertura

En Universitario siguen con la idea de ser tetracampeones a final de temporada y para esto deberán de ganarle a un rival directo como es en Sporting Cristal. Esta vez no será sencillo, pues no jugarán en el Nacional como pasa todos los años. Esta vez el partido tendrá lugar en el Alberto Gallardo y solo contará con público local. Hay refuerzos para este partido.

Según el periodista Gustavo Peralta, los futbolistas Anderson Santamaría, José Rivera y Edison Flores se recuperaron de sus lesiones. Ante esto, lo más probable es que sean convocados para enfrentar a Sporting Cristal. Con estos regresos, el equipo crema ya tiene su plantel completo, salvo por Di Benedetto por documentación, para poder llevarse la victoria. Se viene un partidazo.

Universitario suma tres refuerzos para el Apertura | Gustavo Peralta

Hubo una mejora considerable en el tema de Anderson Santamaría, pues se pensó que aún tardaría bastante en volver a las canchas. Ahora el que le tendrá complicada es Javier Rabanal, pues tienes varios defensas para armar su once titular. Al regresar de una lesión, quizás no los busca arriesgar. Lo mismo pasaría con Edison Flores y el 'Tunche' Rivera.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Universitario?

El nuevo episodio del clásico moderno entre Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 se disputará el sábado 21 de febrero. El partido dará inicio a las 4:00 p.m. (hora peruana). Este compromiso se disputará en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac.