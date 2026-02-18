Sporting Cristal vs. Universitario: árbitros confirmados para el partidazo por Liga 1 2026

Sporting Cristal y Universitario protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La CONAR confirmó la terna arbitral que impartirá justicia en el compromiso que tendrá lugar en el Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. Universitario: árbitros confirmados

Árbitro: Edwin Ordóñez

Juez de línea 1: Michael Orué

Juez de línea 2: Enrique Pinto

Cuarto árbitro: Alexander Blas Zapata

Asesor: Jorge Jaimes Aldave

VAR: Fernando Legario

AVAR: Jesús Sánchez Cabrera

Manager: Marlene Leyton Loayza

¿Cómo le fue a Edwin Ordóñez en este 2026?

Según datos que se aprecian en Transfermarkt en este 2026, Edwin Ordóñez dirigió 4 partidos (tres en el Apertura y un amistoso).

En la Liga 1 2026 mostró 14 amarillas y no registra expulsiones. En el amistoso (fue el duelo entre Perú Sub 17 vs. Trinidad y Tobago Sub 17) solo tiene una cartulina amarilla.

Los duelos del Torneo Apertura que dirigió Ordóñez fueron: Melgar vs. Cienciano, ADT vs. Sport Boys y Alianza Atlético vs. Alianza Lima.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Universitario al partido?

Sporting Cristal llega al partido contra Universitario con la consigna de ganar para no alejarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones. El cuadro celeste ganó de visita a Juan Pablo II y empató con 2 de Mayo en Paraguay por la Libertadores.

Por su parte, Universitario quiere el tetracampeonato y sabe que en estos tipos de partidos es importante el triunfo. La gran noticia para los cremas es que Edison Flores, el 'Tunche' Rivera y Anderson Santamaría se recuperaron de sus respectivas lesiones.