0

¿Regresa a Sporting Cristal? Ignácio Da Silva luce escudo celeste e impacta a hinchas - FOTO

Ignácio Da Silva, exjugador de Sporting Cristal, sorprendió en redes luciendo escudo del cuadro celeste para sus miles de seguidores en redes sociales.

Diego Medina
Ignácio Da Silva sorprende en redes sociales con escudo de Sporting Cristal.
Ignácio Da Silva sorprende en redes sociales con escudo de Sporting Cristal. | Foto: Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal afrontó su partido ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Millones de aficionados estuvieron a la expectativa de este compromiso y uno de ellos fue el exfutbolista de los celestes, Ignácio Da Silva. Pese a defender los colores de Fluminense, el central brasileño emocionó a sus seguidores.

Sporting Cristal fue noticia en programa deportivo paraguayo.

PUEDES VER: Periodista paraguayo explota en vivo tras empate de Sporting Cristal y 2 de Mayo: "Para el olvido"

Ignácio Da Silva alentó a Sporting Cristal

Minutos antes de comenzar el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo, las redes sociales estallaron con el pronunciamiento de uno de los futbolistas que trae muy buenos recuerdos en la mente del hincha 'rimense'. Si bien no hubo título alguno a manos del brasileño, es claro que la entrega nunca se discutió cada vez que se mencionaba a Ignácio Da Silva.

A través de una storie de Instagram, Ignácio mostró una foto de la pantalla de TV en el que sintoniza el duelo de su exequipo. Sabe que inicia su camino en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2, tal cual lo vivió en el 2023 cuando defendió la camiseta celeste y debía enfrentar a Nacional de Paraguay.

Este hecho le trae buenos recuerdos al defensa brasileño, quien fue pieza fundamental para que el equipo liderado por Tiago Nunes, en aquel entonces, haga una campaña digna de destacar para clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores y, posteriormente, los Playoffs de la Sudamericana.

Ignácio Da Silva, Sporting Cristal

Publicación de Ignácio Da Silva en redes sociales sobre Sporting Cristal.

Números de Ignácio Da Silva con Sporting Cristal

Durante dos temporadas completas, Ignácio Da Silva afrontó un total de 62 partidos con camiseta de Sporting Cristal entre Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. Sumó 10 goles durante los años en tienda celeste y registró dos asistencias en 5557 minutos, reporta el reconocido portal internacional Transfermarkt.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Remezón en Alianza Lima: ultimátum a Pablo Guede y el candidato firme para reemplazarlo

  2. Jorge Fossati y su fuerte postura ante la posibilidad de ser entrenador de Alianza Lima

  3. Universitario suma tres refuerzos de lujo para enfrentar a Sporting Cristal por el Torneo Apertura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano