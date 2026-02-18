¿Regresa a Sporting Cristal? Ignácio Da Silva luce escudo celeste e impacta a hinchas - FOTO

Sporting Cristal afrontó su partido ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Millones de aficionados estuvieron a la expectativa de este compromiso y uno de ellos fue el exfutbolista de los celestes, Ignácio Da Silva. Pese a defender los colores de Fluminense, el central brasileño emocionó a sus seguidores.

Ignácio Da Silva alentó a Sporting Cristal

Minutos antes de comenzar el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo, las redes sociales estallaron con el pronunciamiento de uno de los futbolistas que trae muy buenos recuerdos en la mente del hincha 'rimense'. Si bien no hubo título alguno a manos del brasileño, es claro que la entrega nunca se discutió cada vez que se mencionaba a Ignácio Da Silva.

A través de una storie de Instagram, Ignácio mostró una foto de la pantalla de TV en el que sintoniza el duelo de su exequipo. Sabe que inicia su camino en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 2, tal cual lo vivió en el 2023 cuando defendió la camiseta celeste y debía enfrentar a Nacional de Paraguay.

Este hecho le trae buenos recuerdos al defensa brasileño, quien fue pieza fundamental para que el equipo liderado por Tiago Nunes, en aquel entonces, haga una campaña digna de destacar para clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores y, posteriormente, los Playoffs de la Sudamericana.

Publicación de Ignácio Da Silva en redes sociales sobre Sporting Cristal.

Números de Ignácio Da Silva con Sporting Cristal

Durante dos temporadas completas, Ignácio Da Silva afrontó un total de 62 partidos con camiseta de Sporting Cristal entre Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. Sumó 10 goles durante los años en tienda celeste y registró dos asistencias en 5557 minutos, reporta el reconocido portal internacional Transfermarkt.