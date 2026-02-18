0

Prensa paraguaya se rindió ante figura de Sporting Cristal tras empate ante 2 de Mayo: "Magistral"

El reconocido medio paraguaya 'ABC' sorprendió al destacar el rendimiento y calidad de una destacada figura de Sporting Cristal tras el empate en la Copa Libertadores.

Angel Curo
Prensa paraguaya se rindió ante figura de Sporting Cristal tras empate ante 2 de Mayo
Prensa paraguaya se rindió ante figura de Sporting Cristal tras empate ante 2 de Mayo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal terminó igualando por 2-2 ante 2 de Mayo en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses lograron rescatar un buen resultado en Paraguay, aunque pudo terminar el partido con una victoria. Sin embargo, pese a la igualdad, un destacado volante rimense se ha vuelto noticia y fue resaltado por la prensa paraguaya.

Paulo Autuori dio fuerte comentario tras empate ante 2 de Mayo por Libertadores

PUEDES VER: Autuori dio fuerte comentario tras empate ante 2 de Mayo por Libertadores: "Nuestro arquero..."

Prensa paraguaya se rindió ante figura de Sporting Cristal tras empate

La escuadra de La Florida venía mostrando un gran rendimiento en condición de visitante e incluso se puso encima en el marcador, desatando la emoción por quedarse con la victoria. El autor del primer tanto del partido fue Yoshimar Yotún, quien marcó desde los 11 pasos y maravilló con su definición.

Precisamente, el medio paraguayo 'ABC' no dudó en destacar al volante nacional por su gol, tal como lo reflejó en su página web al analizar el partido. En la nota resaltaron la experiencia de 'Yoshi' y, sobre todo, la calidad de su ejecución desde el punto penal, a la que calificaron como “magistral”.

Yoshimar Yotún, Sporting Cristal.

Prensa paraguaya resaltó a Yoshimar Yotún por su rendimiento ante 2 de Mayo.

"El experimentado Yotún asumió la responsabilidad y, con una ejecución magistral al ángulo superior derecho, puso el 0-1 que silenciaba a la afición local", mencionó el citado medio en su publicación.

Del mismo modo, en otro extracto de su nota, remarcaron la gran precisión que tiene Yoshimar Yotún en los pases, recordando que de sus pies nació la primera jugada de peligro del encuentro.

"Todo nació de un cambio de frente quirúrgico de Yoshimar Yotún que detectó la soledad de Ibérico por el flanco izquierdo. Este envió un centro preciso al segundo palo para la irrupción de González; el lateral conectó un cabezazo cruzado que buscó la contrapierna del portero, marchándose apenas desviado por el vértice derecho de Martínez", remarcaron.

Así fue el gol de Yoshimar Yotún

¿Cuándo juegan la vuelta Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El enfrentamiento de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se disputará el próximo martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Este compromiso se desarrollara en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde los rimenses buscarán clasificar a la siguiente etapa.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Futbolista de 2 de Mayo deja fuerte mensaje a Sporting Cristal para partido de vuelta: "Ellos van..."

  2. DT de 2 de Mayo da firme calificativo a Sporting Cristal tras empate en Libertadores: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano