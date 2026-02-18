- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Barcelona vs Argentinos Jrs
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs. Banco República
Prensa paraguaya se rindió ante figura de Sporting Cristal tras empate ante 2 de Mayo: "Magistral"
El reconocido medio paraguaya 'ABC' sorprendió al destacar el rendimiento y calidad de una destacada figura de Sporting Cristal tras el empate en la Copa Libertadores.
Sporting Cristal terminó igualando por 2-2 ante 2 de Mayo en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses lograron rescatar un buen resultado en Paraguay, aunque pudo terminar el partido con una victoria. Sin embargo, pese a la igualdad, un destacado volante rimense se ha vuelto noticia y fue resaltado por la prensa paraguaya.
PUEDES VER: Autuori dio fuerte comentario tras empate ante 2 de Mayo por Libertadores: "Nuestro arquero..."
Prensa paraguaya se rindió ante figura de Sporting Cristal tras empate
La escuadra de La Florida venía mostrando un gran rendimiento en condición de visitante e incluso se puso encima en el marcador, desatando la emoción por quedarse con la victoria. El autor del primer tanto del partido fue Yoshimar Yotún, quien marcó desde los 11 pasos y maravilló con su definición.
Precisamente, el medio paraguayo 'ABC' no dudó en destacar al volante nacional por su gol, tal como lo reflejó en su página web al analizar el partido. En la nota resaltaron la experiencia de 'Yoshi' y, sobre todo, la calidad de su ejecución desde el punto penal, a la que calificaron como “magistral”.
Prensa paraguaya resaltó a Yoshimar Yotún por su rendimiento ante 2 de Mayo.
"El experimentado Yotún asumió la responsabilidad y, con una ejecución magistral al ángulo superior derecho, puso el 0-1 que silenciaba a la afición local", mencionó el citado medio en su publicación.
Del mismo modo, en otro extracto de su nota, remarcaron la gran precisión que tiene Yoshimar Yotún en los pases, recordando que de sus pies nació la primera jugada de peligro del encuentro.
"Todo nació de un cambio de frente quirúrgico de Yoshimar Yotún que detectó la soledad de Ibérico por el flanco izquierdo. Este envió un centro preciso al segundo palo para la irrupción de González; el lateral conectó un cabezazo cruzado que buscó la contrapierna del portero, marchándose apenas desviado por el vértice derecho de Martínez", remarcaron.
Así fue el gol de Yoshimar Yotún
¿Cuándo juegan la vuelta Sporting Cristal vs 2 de Mayo?
El enfrentamiento de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se disputará el próximo martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Este compromiso se desarrollara en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde los rimenses buscarán clasificar a la siguiente etapa.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90