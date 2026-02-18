Futbolista de 2 de Mayo deja fuerte mensaje a Sporting Cristal para partido de vuelta: "Ellos van..."

Sporting Cristal regresó a la capital limeña luego de un empate agónico ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El elenco celeste estuvo gran parte del juego con 10 hombres, por lo que hay cierta desazón en el 'Gallo Norteño'. Justamente, Fernando Cáceres, uno de los autores del gol para los paraguayos, se pronunció públicamente para referirse al choque de vuelta en el Callao.

Futbolista de 2 de Mayo se dirige a Sporting Cristal

Luego del pitazo final en el Estadio Río Parapití, uno de los jugadores de 2 de Mayo en brindar declaraciones a la cadena internacional de ESPN fue Fernando Cáceres. El atacante ingresó en la segunda parte para darle mayor ofensiva al equipo, cumpliendo su rol al anotar el 1-1 parcial ante Sporting Cristal.

Sin embargo, el encuentro finalizó con un 2-2 que deja un sinsabor a los paraguayos. El atacante dio declaraciones breve a la prensa e indicó que no se guardarán nada para el compromiso de vuelta, entendiendo que ahora los celestes tendrán otra propuesta al estar de locales en esta llave de Copa.

"La verdad que un sabor amargo, porque creo que hicimos el desgaste necesario en estos últimos 15 a 20 minutos para hacer notar la diferencia que teníamos en el campo por el jugador que teníamos de más. Esto es fútbol. No es un resultado que queríamos en casa, pero la llave está abierta así que vamos a ir con todo en la cancha de ellos. Debemos ser más atentos, aprovechar los espacios. Seguramente se va a plantear un fútbol distinto porque ellos van a querer insistir más de local, así que tenemos que preparar eso en la semana para contraatacar eso", declaró Fernando Cáceres a ESPN.

(VIDEO: ESPN)

Así fue el gol de Fernando Cáceres

Sobre los 83 minutos, Fernando Cáceres aprovechó un error de salida de Sporting Cristal para sellar el 1-1 parcial con un fortísimo cabezazo. Los hinchas se ilusionaron con esta anotación y creyeron en la remontada al término de los 90 minutos. Ahora, todo está parejo y se resolverá en los siguientes 90 minutos.

(VIDEO: ESPN)