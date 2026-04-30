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Frases para recibir el mes de mayo 2026: los mejores mensajes para compartir con tu familia y amigos por WhatsApp

Durante este mes de mayo, es importante expresar cariño y aprecio a las personas más cercanas. AQUÍ las mejores frases para dedicar a tus seres queridos.

Melanni Miranda
Estas son las mejores frases y mensajes de motivación para recibir el mes de mayo 2026.
Estas son las mejores frases y mensajes de motivación para recibir el mes de mayo 2026. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Mayo, el quinto mes del año, se presenta como un tiempo ideal para disfrutar del aire libre y la naturaleza, gracias a su clima cálido y los vibrantes paisajes que lo distinguen. Mayo brinda jornadas alegres y llenas de energía positiva. Por ello, a continuación, te compartimos las mejores frases para el inicio de este mes.

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Estas son las mejores frases y mensajes de motivación para recibir el mes de mayo 2026

Mayo

Estas son las mejores frases y mensajes de motivación para recibir el mes de mayo 2026.

    1. “Mayo, mes de paz, amor y esperanza”.
    2. “En la alegría o la tristeza, las flores son nuestras amigas constantes”.
    3. “El invierno está en mi cabeza pero la eterna primavera está en mi corazón”.
    4. “Un optimista es la personificación humana de la primavera”.
    5. “Mayo, más que cualquier otro mes del año, nos quiere hacer sentir vivos”.
    6. “Puedes cortar todas las flores, pero no puedes impedir la llegada de la primavera”.
    7. “Cada primavera es única, un asombro perpetuo”.
    8. “Donde florecen las flores, hay esperanza”.
    9. “Las lluvias de abril crean las flores de mayo”.
    10. “En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante”.
    11. “La primavera es cuando la vida está en todo”.
    12. “¿Pueden las palabras describir la fragancia del mismo aliento de la primavera?”
    13. “Sé como una flor y gira tu cabeza hacia el sol”.
    14. “En la primavera, al final del día, deberías oler a tierra”.
    15. “Cuando abril le cede su lugar a mayo, como diamantes brillan todas las gotas de lluvia”.

Fechas importantes en el mes de mayo 2026

El mes de mayo se caracteriza por la conmemoración de diversas fechas significativas a nivel mundial y nacional. Aquí, las fechas clave:

  • 1 de mayo: Día Mundial del Trabajo
  • 2 de mayo: Aniversario del Combate del Dos de Mayo
  • 3 de mayo: Día de la Libertad de Prensa
  • 8 de mayo: Día Mundial de la Cruz Roja
  • Segundo domingo de mayo: Día de la Madre
  • 11 de mayo: Aniversario de la acción heroica de María Parado de Bellido
  • 12 de mayo: Día Escolar de las Matemáticas
  • 12 de mayo: Día del Prócer Toribio Rodríguez de Mendoza
  • 15 de mayo: Día Internacional de la Familia
  • 17 de mayo: Día Internacional de Internet
  • 18 de mayo: Día Mundial de los Museos
  • 18 de mayo: Sacrificio heroico de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas
  • 21 de mayo: Combate de Iquique
  • 26 de mayo: Día de la Integración Andina
  • 30 de mayo: Día Nacional de la Papa
  • 31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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