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Frases para recibir el mes de mayo 2026: los mejores mensajes para compartir con tu familia y amigos por WhatsApp
Durante este mes de mayo, es importante expresar cariño y aprecio a las personas más cercanas. AQUÍ las mejores frases para dedicar a tus seres queridos.
Mayo, el quinto mes del año, se presenta como un tiempo ideal para disfrutar del aire libre y la naturaleza, gracias a su clima cálido y los vibrantes paisajes que lo distinguen. Mayo brinda jornadas alegres y llenas de energía positiva. Por ello, a continuación, te compartimos las mejores frases para el inicio de este mes.
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Estas son las mejores frases y mensajes de motivación para recibir el mes de mayo 2026
Estas son las mejores frases y mensajes de motivación para recibir el mes de mayo 2026.
- “Mayo, mes de paz, amor y esperanza”.
- “En la alegría o la tristeza, las flores son nuestras amigas constantes”.
- “El invierno está en mi cabeza pero la eterna primavera está en mi corazón”.
- “Un optimista es la personificación humana de la primavera”.
- “Mayo, más que cualquier otro mes del año, nos quiere hacer sentir vivos”.
- “Puedes cortar todas las flores, pero no puedes impedir la llegada de la primavera”.
- “Cada primavera es única, un asombro perpetuo”.
- “Donde florecen las flores, hay esperanza”.
- “Las lluvias de abril crean las flores de mayo”.
- “En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante”.
- “La primavera es cuando la vida está en todo”.
- “¿Pueden las palabras describir la fragancia del mismo aliento de la primavera?”
- “Sé como una flor y gira tu cabeza hacia el sol”.
- “En la primavera, al final del día, deberías oler a tierra”.
- “Cuando abril le cede su lugar a mayo, como diamantes brillan todas las gotas de lluvia”.
Fechas importantes en el mes de mayo 2026
El mes de mayo se caracteriza por la conmemoración de diversas fechas significativas a nivel mundial y nacional. Aquí, las fechas clave:
- 1 de mayo: Día Mundial del Trabajo
- 2 de mayo: Aniversario del Combate del Dos de Mayo
- 3 de mayo: Día de la Libertad de Prensa
- 8 de mayo: Día Mundial de la Cruz Roja
- Segundo domingo de mayo: Día de la Madre
- 11 de mayo: Aniversario de la acción heroica de María Parado de Bellido
- 12 de mayo: Día Escolar de las Matemáticas
- 12 de mayo: Día del Prócer Toribio Rodríguez de Mendoza
- 15 de mayo: Día Internacional de la Familia
- 17 de mayo: Día Internacional de Internet
- 18 de mayo: Día Mundial de los Museos
- 18 de mayo: Sacrificio heroico de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas
- 21 de mayo: Combate de Iquique
- 26 de mayo: Día de la Integración Andina
- 30 de mayo: Día Nacional de la Papa
- 31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco
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