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¿BCP, Interbank y Scotiabank atenderán durante el feriado del 1 de mayo? Esta es la información oficial sobre los bancos en Perú
El 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador en Perú, los bancos no atienden presencialmente, pero sus servicios digitales siguen funcionando con normalidad.
Este viernes 1 de mayo, el Perú conmemora el Día del Trabajador, una de las fechas más importantes del calendario laboral. Al tratarse de un feriado nacional, miles de trabajadores del sector público y privado descansarán, lo que también genera una duda recurrente entre los usuarios: ¿los bancos atenderán con normalidad o cerrarán sus puertas? En este contexto, es clave conocer cómo operarán entidades como el BCP, Interbank, el Banco de la Nación y Scotiabank, así como qué servicios seguirán disponibles durante la jornada.
Los bancos no atienden en agencias durante los feriados calendario.
PUEDES VER: Confirmado por feriado del 1 de mayo | Horarios de atención en Tottus, Plaza Vea, Metro y otros centros comerciales
¿Los bancos atienden hoy feriado?
¿El Banco BCP atiende el 1 de mayo, feriado?
Los usuarios del BCP podrán continuar operando a través de sus canales digitales sin interrupciones.
- 1 de mayo (Día del Trabajador): no habrá atención en agencias.
- 2 de mayo (día no laborable): atención normal.
Lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Interbank
En el caso de Interbank, la entidad también suspenderá la atención presencial durante el feriado:
- 1 de mayo: agencias cerradas
- 2 de mayo: atención con normalidad
Lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Los clientes pueden realizar operaciones a través de su app, la banca por internet y los cajeros automáticos.
¿El Banco de la Nación atiende en feriados?
El Banco de la Nación es una de las entidades más consultadas en estas fechas debido a su papel en los pagos del Estado.
- 1 de mayo: no habrá atención en agencias.
- Los servicios digitales y los cajeros automáticos seguirán disponibles para operaciones esenciales.
¿Scotiabank atiende el 1 de mayo en Perú?
- En el caso de Scotiabank, al igual que otras entidades financieras, las agencias no brindan atención presencial durante feriados nacionales como el 1 de mayo. Sin embargo, sus canales digitales permanecen activos, lo que permite realizar transacciones sin necesidad de acudir a una oficina.
¿Qué servicios bancarios sí estarán disponibles el 1 de mayo?
Aunque el feriado por el Día del Trabajador en el Perú implica el cierre de agencias, los usuarios no quedan completamente desatendidos. Durante el 1 de mayo estarán disponibles:
- Banca móvil
- Banca por internet
- Cajeros automáticos
- Agentes corresponsales
- Esto permite realizar operaciones como transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo sin inconvenientes.
¿Es feriado el 1 de mayo en Perú por el Día del Trabajador?
Sí. El 1 de mayo es feriado en el Perú y se celebra el Día Internacional del Trabajo o Día del Trabajador. Esta fecha es de descanso obligatorio a nivel nacional, tanto para el sector público como para el privado. Además, si un trabajador debe laborar sin descanso compensatorio, tiene derecho a una remuneración especial:
- Pago del feriado incluido en su sueldo mensual
- Pago por el trabajo realizado ese día
- Sobretasa del 100% adicional por laborar en feriado
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