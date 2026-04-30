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¿BCP, Interbank y Scotiabank atenderán durante el feriado del 1 de mayo? Esta es la información oficial sobre los bancos en Perú

El 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador en Perú, los bancos no atienden presencialmente, pero sus servicios digitales siguen funcionando con normalidad.

María Zapata
¿Los bancos atenderán el 1 de mayo, que es feriado en el Perú?
¿Los bancos atenderán el 1 de mayo, que es feriado en el Perú? | Composición: María Zapata | líbero
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Este viernes 1 de mayo, el Perú conmemora el Día del Trabajador, una de las fechas más importantes del calendario laboral. Al tratarse de un feriado nacional, miles de trabajadores del sector público y privado descansarán, lo que también genera una duda recurrente entre los usuarios: ¿los bancos atenderán con normalidad o cerrarán sus puertas? En este contexto, es clave conocer cómo operarán entidades como el BCP, Interbank, el Banco de la Nación y Scotiabank, así como qué servicios seguirán disponibles durante la jornada.

Bancos atienden hoy feriado

Los bancos no atienden en agencias durante los feriados calendario.

Horarios de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro, Wong y otros supermercados.

PUEDES VER: Confirmado por feriado del 1 de mayo | Horarios de atención en Tottus, Plaza Vea, Metro y otros centros comerciales

¿Los bancos atienden hoy feriado?

¿El Banco BCP atiende el 1 de mayo, feriado?

Los usuarios del BCP podrán continuar operando a través de sus canales digitales sin interrupciones.

  • 1 de mayo (Día del Trabajador): no habrá atención en agencias.
  • 2 de mayo (día no laborable): atención normal.

Lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Interbank

En el caso de Interbank, la entidad también suspenderá la atención presencial durante el feriado:

  • 1 de mayo: agencias cerradas
  • 2 de mayo: atención con normalidad

Lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Los clientes pueden realizar operaciones a través de su app, la banca por internet y los cajeros automáticos.

¿El Banco de la Nación atiende en feriados?

El Banco de la Nación es una de las entidades más consultadas en estas fechas debido a su papel en los pagos del Estado.

  • 1 de mayo: no habrá atención en agencias.
  • Los servicios digitales y los cajeros automáticos seguirán disponibles para operaciones esenciales.

¿Scotiabank atiende el 1 de mayo en Perú?

  • En el caso de Scotiabank, al igual que otras entidades financieras, las agencias no brindan atención presencial durante feriados nacionales como el 1 de mayo. Sin embargo, sus canales digitales permanecen activos, lo que permite realizar transacciones sin necesidad de acudir a una oficina.

¿Qué servicios bancarios sí estarán disponibles el 1 de mayo?

Aunque el feriado por el Día del Trabajador en el Perú implica el cierre de agencias, los usuarios no quedan completamente desatendidos. Durante el 1 de mayo estarán disponibles:

  • Banca móvil
  • Banca por internet
  • Cajeros automáticos
  • Agentes corresponsales
  • Esto permite realizar operaciones como transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo sin inconvenientes.

¿Es feriado el 1 de mayo en Perú por el Día del Trabajador?

Sí. El 1 de mayo es feriado en el Perú y se celebra el Día Internacional del Trabajo o Día del Trabajador. Esta fecha es de descanso obligatorio a nivel nacional, tanto para el sector público como para el privado. Además, si un trabajador debe laborar sin descanso compensatorio, tiene derecho a una remuneración especial:

  • Pago del feriado incluido en su sueldo mensual
  • Pago por el trabajo realizado ese día
  • Sobretasa del 100% adicional por laborar en feriado
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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