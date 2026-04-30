¿BCP, Interbank y Scotiabank atenderán durante el feriado del 1 de mayo? Esta es la información oficial sobre los bancos en Perú

Este viernes 1 de mayo, el Perú conmemora el Día del Trabajador, una de las fechas más importantes del calendario laboral. Al tratarse de un feriado nacional, miles de trabajadores del sector público y privado descansarán, lo que también genera una duda recurrente entre los usuarios: ¿los bancos atenderán con normalidad o cerrarán sus puertas? En este contexto, es clave conocer cómo operarán entidades como el BCP, Interbank, el Banco de la Nación y Scotiabank, así como qué servicios seguirán disponibles durante la jornada.

Los bancos no atienden en agencias durante los feriados calendario.

¿Los bancos atienden hoy feriado?

¿El Banco BCP atiende el 1 de mayo, feriado?

Los usuarios del BCP podrán continuar operando a través de sus canales digitales sin interrupciones.

1 de mayo (Día del Trabajador): no habrá atención en agencias.

(Día del Trabajador): no habrá atención en agencias. 2 de mayo (día no laborable): atención normal.

Lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Interbank

En el caso de Interbank, la entidad también suspenderá la atención presencial durante el feriado:

1 de mayo : agencias cerradas

: agencias cerradas 2 de mayo: atención con normalidad

Lunes a viernes: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Los clientes pueden realizar operaciones a través de su app, la banca por internet y los cajeros automáticos.

¿El Banco de la Nación atiende en feriados?

El Banco de la Nación es una de las entidades más consultadas en estas fechas debido a su papel en los pagos del Estado.

1 de mayo : no habrá atención en agencias.

: no habrá atención en agencias. Los servicios digitales y los cajeros automáticos seguirán disponibles para operaciones esenciales.

¿Scotiabank atiende el 1 de mayo en Perú?

En el caso de Scotiabank, al igual que otras entidades financieras, las agencias no brindan atención presencial durante feriados nacionales como el 1 de mayo. Sin embargo, sus canales digitales permanecen activos, lo que permite realizar transacciones sin necesidad de acudir a una oficina.

¿Qué servicios bancarios sí estarán disponibles el 1 de mayo?

Aunque el feriado por el Día del Trabajador en el Perú implica el cierre de agencias, los usuarios no quedan completamente desatendidos. Durante el 1 de mayo estarán disponibles:

Banca móvil

Banca por internet

Cajeros automáticos

Agentes corresponsales

Esto permite realizar operaciones como transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo sin inconvenientes.

¿Es feriado el 1 de mayo en Perú por el Día del Trabajador?

Sí. El 1 de mayo es feriado en el Perú y se celebra el Día Internacional del Trabajo o Día del Trabajador. Esta fecha es de descanso obligatorio a nivel nacional, tanto para el sector público como para el privado. Además, si un trabajador debe laborar sin descanso compensatorio, tiene derecho a una remuneración especial: