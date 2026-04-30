El 1 de mayo, conocido como el Día del Trabajador, es considerado uno de los feriados más significativos en el Perú, con normativas precisas sobre el descanso y la remuneración. Pese a ello, existen muchas dudas sobre qué sucede si se debe laborar en esta fecha. La ley vigente estipula beneficios para los trabajadores, quienes pueden recibir un pago triple, siempre que no se otorgue un día de descanso sustitutorio. Aquí, más detalles.

Día del Trabajador: ¿por qué se celebra este 1 de mayo?

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador a nivel internacional, una fecha que recuerda la histórica lucha por la jornada laboral de ocho horas y rinde homenaje a los "mártires de Chicago" de 1886. Esta celebración honra a los obreros que enfrentaron represión y ejecuciones durante las huelgas que exigían condiciones laborales justas.

Día del Trabajador en Perú: por qué se celebra este 1 de mayo 2026 y cuánto te deben pagar si trabajas en esta fecha.

El origen de esta conmemoración se remonta al 1 de mayo de 1886, cuando miles de trabajadores en Estados Unidos iniciaron una huelga para demandar la reducción de la jornada laboral, que en ese entonces oscilaba entre 12 y 16 horas diarias.

Sin duda, el día de hoy se presenta como una jornada de reflexión acerca de los derechos laborales logrados, así como una oportunidad para reivindicar condiciones de trabajo dignas. Este momento invita a la ciudadanía a considerar los avances en materia de derechos y a continuar luchando por un entorno laboral justo y equitativo.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas este 1 de mayo?

Alexandra Flores Mamani, analista legal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en conversación con 'Caretas', respondió de manera clara cuánto recibiría un trabajador si decide laborar en este feriado remunerado.

Según el Decreto Legislativo 713, que regula los Descansos Remunerados, todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar del feriado del 1 de mayo con la garantía de recibir su remuneración, tanto en el ámbito público como en el privado. La especialista en el tema afirmó que "el trabajador tiene derecho a percibir por el día feriado la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, si es que descansa".

Esto implica que no es necesario laborar para recibir dicho pago, ya que el descanso es remunerado y no requiere compensación posterior. En tanto, en caso de que un trabajador deba laborar el 1 de mayo y no reciba un descanso sustitutorio, la ley establece que le corresponde un pago por tres conceptos.

Se incluye la remuneración del día feriado, que ya forma parte del salario mensual habitual. Además, se suma el pago por el trabajo realizado en esa fecha. Finalmente, se añade un monto adicional equivalente al 100% de la remuneración por la labor efectuada. Así, los trabajadores deben estar informados sobre sus derechos y las compensaciones que les corresponden en este feriado.