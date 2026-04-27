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Se CONFIRMA fin de semana largo en Perú: por qué es feriado el 1 de mayo y a quiénes beneficia

Los trabajadores del sector público, privado y estudiantes del país podrán disfrutar de un fin de semana largo desde este 1 de mayo. Conoce por qué es feriado.

Angie De La Cruz
El viernes 1 de mayo será feriado nacional, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo.
El viernes 1 de mayo será feriado nacional, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El próximo viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, por lo que esta fecha corresponde a un feriado a nivel nacional. Adicionalmente, se confirma que se podrá disfrutar de un fin de semana largo junto al sábado 2 y domingo 3, lo que permite que los ciudadanos organicen sus planes con tiempo.

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Feriado por el Día del Trabajador: ¿quiénes descansan este 1 de mayo?

El 1 de mayo, Día del Trabajador, es un feriado nacional en el que descansarán los trabajadores del sector público y privado. Sin embargo, existen excepciones, puesto que quienes laboran en servicios esenciales, como salud, transporte y seguridad, entre otros, sí pueden trabajar ese día, pero tienen derecho a recibir una compensación adicional.

Día del Trabajo

El 1 de mayo es feriado nacional en el Perú por la conmemoración del Día del Trabajo.

Cabe destacar que el Día del Trabajador es una fecha que rinde homenaje a la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales, como la jornada de ocho horas, salarios justos y derechos fundamentales. Debido a su importancia, su conmemoración se realiza a nivel mundial.

¿Cuándo me deben pagar si trabajo en feriado del 1 de mayo?

Si te corresponde trabajar durante el feriado del Día del Trabajador, sin descanso sustitutorio, tienes derecho a percibir un triple pago: tu sueldo diario normal (incluido en tu remuneración mensual), un pago adicional por el día feriado laborado y una sobretasa del 100% sobre el valor de ese día (pago doble adicional).

Por otro lado, es importante tener en cuenta de que existe la opción de otorgar un descanso sustitutorio, previo acuerdo con tu empleador y no corresponde recibir algún abono adicional. En el caso de que descanses el 1 de mayo, cobras tu sueldo normal, sin descuentos.

Frases para celebrar el Día del Trabajador

  • ¡Feliz Día del Trabajador! Hoy celebramos tu esfuerzo y dedicación.
  • El trabajo dignifica y construye sueños. ¡Feliz 1 de mayo!
  • Gracias por tu esfuerzo diario. ¡Feliz Día del Trabajador!
  • Cada logro comienza con el trabajo constante. ¡Hoy es tu día!
  • Tu compromiso hace la diferencia. ¡Feliz Día del Trabajador!
  • Honramos a quienes con su trabajo mueven el mundo.
  • El éxito es fruto del esfuerzo. ¡Feliz 1 de mayo!
  • Hoy celebramos la pasión y el esfuerzo de todos los trabajadores.
  • ¡Feliz Día del Trabajador! Tu labor es el motor del progreso.
  • Con trabajo y perseverancia, todo es posible.
  • Tu dedicación inspira. ¡Feliz Día del Trabajador!
  • El trabajo bien hecho siempre deja huella.
  • Hoy es un día para reconocer tu esfuerzo y compromiso.
  • ¡Feliz 1 de mayo! Que nunca falten oportunidades para crecer.
  • Cada jornada laboral es un paso hacia tus metas.
  • El trabajo une, fortalece y transforma.
  • Tu esfuerzo construye un mejor mañana.
  • ¡Feliz Día del Trabajador! Sigue brillando con tu talento.
  • El verdadero éxito está en amar lo que haces.
  • Hoy celebramos tu constancia, tu entrega y tu valor.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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