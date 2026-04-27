Se CONFIRMA fin de semana largo en Perú: por qué es feriado el 1 de mayo y a quiénes beneficia

El próximo viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, por lo que esta fecha corresponde a un feriado a nivel nacional. Adicionalmente, se confirma que se podrá disfrutar de un fin de semana largo junto al sábado 2 y domingo 3, lo que permite que los ciudadanos organicen sus planes con tiempo.

Feriado por el Día del Trabajador: ¿quiénes descansan este 1 de mayo?

El 1 de mayo, Día del Trabajador, es un feriado nacional en el que descansarán los trabajadores del sector público y privado. Sin embargo, existen excepciones, puesto que quienes laboran en servicios esenciales, como salud, transporte y seguridad, entre otros, sí pueden trabajar ese día, pero tienen derecho a recibir una compensación adicional.

El 1 de mayo es feriado nacional en el Perú por la conmemoración del Día del Trabajo.

Cabe destacar que el Día del Trabajador es una fecha que rinde homenaje a la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales, como la jornada de ocho horas, salarios justos y derechos fundamentales. Debido a su importancia, su conmemoración se realiza a nivel mundial.

¿Cuándo me deben pagar si trabajo en feriado del 1 de mayo?

Si te corresponde trabajar durante el feriado del Día del Trabajador, sin descanso sustitutorio, tienes derecho a percibir un triple pago: tu sueldo diario normal (incluido en tu remuneración mensual), un pago adicional por el día feriado laborado y una sobretasa del 100% sobre el valor de ese día (pago doble adicional).

Por otro lado, es importante tener en cuenta de que existe la opción de otorgar un descanso sustitutorio, previo acuerdo con tu empleador y no corresponde recibir algún abono adicional. En el caso de que descanses el 1 de mayo, cobras tu sueldo normal, sin descuentos.

Frases para celebrar el Día del Trabajador