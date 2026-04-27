Corte de agua en distritos de Lima este martes 28 de abril: vecinos no tendrán servicio por hasta 12 horas
Cuatro distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este martes 28 de abril, por lo que los vecinos deberán tomar sus precauciones.
¡A juntar agua! Sedapal informó que mañana martes 28 de abril, diversos distritos de Lima se verán afectados por el corte de agua de hasta 12 horas. ¿Qué zonas están involucradas? Te compartimos la lista de sectores y horario de suspensión del servicio, con la finalidad de que tome sus precauciones.
¿Qué distritos de Lima no tendrán agua este martes 28 de abril?
- San Juan de Lurigancho
- La Molina
- Surquillo
- Carabayllo
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
El sector 413 de San Juan de Lurigancho no tendrá servicio de agua potable, debido a labores de limpieza de reservorio por parte de Sedapal. El horario de suspensión será de 1:00 p. m. a 10:00 p. m.
- A.H. 13 de Octubre, A.F. Ciudad Luz, P.J. San Salvador, A.F. Virgen del Carmen, Agrup. Siglo XXI, A.H. Santa Cruz de Vista Alegre, A.H. Nuevo San Salvador, A.H. 22 de Noviembre Ampl., A.H. Tiwinza Ampl., A.H. San Miguel de Mollopampa Ampl. F2 parcela A, A.F. Tierra Prometida, A.F. Alfonso Ugarte, Héroes de Tiwinza, A.H. UP sector Los Hijos de Ramón Castilla, Hijos de Ramón Castilla Ampl., A.H. Santa Cruz, A.H. Balcón de Bayóvar, A.H. Los Amautas, A.F. Lourdes Camones.
Sedapal ejecutará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 545 del distrito de San Juan de Lurigancho, por lo que diversas zonas sufrirán corte de agua. El horario de suspensión es de 9:00 a. m. a 10:00 p. m. este martes 28 de abril.
- Grupo Santa Rosa, Grupo Bolognesi, Grupo Los Claveles, Grupo Bloqueteros, Zona Longar, Grupo Palmeras, Zona Los Álamos, Sector El Valle, Zona Floresta, Grupo Los Frutales.
Distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este 28 de abril.
La Molina sufrirá corte de agua este 28 de abril
Este martes 28 de abril, el distrito de La Molina no contará con el suministro de agua, en un horario establecido de 1:00 p. m. a 11:50 p. m. Revisa las zonas afectadas del sector 192:
- Urb. Covima, A.H. Paraje Puruchuca, Condominio Puerta de Hierro, Urb. Mayorazgo I y II etapa, Urb. Santa Patricia I etapa, Habilitación Las Palmeras
Este martes 28 de abril, el sector 196 de La Molina no contará con el servicio de agua potable, en un horario establecido de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.. Las zonas afectadas son:
- Urb. Portada de La Planicie
- Cuadrante: Urb. Los Condes de la Portada Parcela 5 y 6
Corte de agua en Surquillo por 11 horas
Los vecinos del sector 40 de Surquillo se verán afectados por el corte de agua, debido a trabajos de ejecución de empalme. El horario será de 12:00 p. m. a 11:00 p. m.
- Urb. El Pedregal, Urb. Los Sauces, Urb. Jardines de Higuereta
- Cuadrante: Av. Manuel Villarán, Calle La Magnolia, Calle Laurel Rosa, Calle Palo Rosa, Av. El Sauce, Av. Tomás Marsano
Sedapal cortará agua en Carabayllo
Este martes 28 de abril, el sector 373 de Carabayllo sufrirá corte de agua, desde las 12:00 m. a 8:00 p. m., por lo que los ciudadanos de dicha zona deben tomar sus precauciones.
- Centro Poblado San Diego, Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago, Asociación de Vivienda Las Palmeras de La Molina, Asociación Casa Huerta Sol Radiante de La Molina, Asociación Casa Huerta San Diego.
