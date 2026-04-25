Corte de agua en Lima este domingo 26 de abril: SEDAPAL confirma distritos afectados y horarios
Sedapal anunció que realizará corte de agua en diversos distritos de Lima debido a trabajos de mantenimiento. ¿Tu zona se verá afectada? Conoce más detalles.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 26 de abril se ejecutará un corte programado del suministro de agua en distintos sectores de la capital. La medida responde a trabajos técnicos orientados a mejorar la calidad y continuidad del servicio, por lo que la entidad recomendó a la población tomar previsiones con anticipación.
Corte de agua en Chaclacayo este domingo 26 de abril
El sector 155 de Chaclacayo no contará con el servicio de agua este domingo 26 de abril. El horario de corte será de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Asociación Huascarán
- Asociación Las Lomas - Ex Antivese
- Asociación Los Pinos
- Asociación Trabajadores Municipales
- Asociación Valle Hermoso.
Sedapal cortará agua en San Juan de Lurigancho
Sedapal realizará labores de limpieza de reservorio en el sector 413 de San Juan de Lurigancho. El horario de suspensión de servicio será de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Ampliación El Paraíso
- A.H. Nuevo Miguel Grau
- A.H. Nueva Juventud Miguel Grau
- A.H, 1 de Marzo
- A.H. Proy. Integ. Confraternidad
- SCTR Los Angeles II
- A.H. Mano de Dios
- Agru. Reubicados de Santa Rosita
- AF Santa Rosita II etapa
El sector 545 de San Juan de Lurigancho experimentará un corte de agua este domingo 26 de abril. El servicio permanecerá suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., afectando a diversas áreas del distrito:
- Los Artesanos
- Sector Lomas Alta
- Sector Lomas Baja Appo
- Las Lomas
- Sector Unión Bellavista
Sedapal realizara corte de agua este domingo 26 de abril en diversos distritos de Lima.
Sedapal cortará el servicio de agua en El Agustino
Vecinos del sector 77 en Ate estarán sin servicio de agua potable este domingo 26 de abril. Sedapal realizará un corte programado desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.
- A.H. Virgen del Carmen
- A.H. Nocheto
- A.H. Señor de los Milagros
- P.J. Villa Hermosa
- A.H. Los Perales
- A.H. Ampliación Nocheto Mz. A y B
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90