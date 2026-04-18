- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Cusco FC
- Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1 2026
- Universitario vs. Géminis
Corte de agua en Lima este domingo 19 de abril: conoce los distritos afectados y horarios
Sedapal anunció un corte del servicio de agua potable para el domingo 19 de abril en diversos distritos de Lima, como parte de labores de mantenimiento.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un corte programado del servicio de agua potable este domingo 19 de abril en diversos distritos de Lima como parte de sus trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura sanitaria. ¿Qué zonas se verán afectadas? Revisa el listado y horario de suspensión.
Corte de agua en Santa Anita
Este domingo 19 de abril, se realizará corte de agua en el sector 168 de Santa Anita. El horario de suspensión será de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Asoc. Las Flores, Asoc. Viv. Las Vegas, Asoc. Cultura Peruana Moderna, Asoc. Los Portales de Santa Anita, Urb. Primavera, Asoc. Viv. Santa Cruz de Vista Alegre, Asoc. Sol de Santa Anita
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
El sector 411 de San Juan de Lurigancho experimentará un corte de agua este domingo 19 de abril debido a labores de limpieza en el reservorio, realizadas por Sedapal. El servicio permanecerá suspendido desde las 9.00 a. m. hasta las 10.00 p. m., afectando a diversas áreas del distrito.
- Agru. Tarapacá, A.H. UPIS Huáscar (Gpo I), A.H. Belén, A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande, A.H. Señor de los Milagros Parcela A, A.H. Vista Alegre Ampl., A.H. Vista Alegre, A.H. 19 de Abril, A.H. 19 de Abril Ampliac, A.H. Jorge Chávez, A.H. Častañeda Lossio, AF Santa Patricia, A.H. El Progreso, A.H. UPIS Huascar Sector C El Amauta, AF Hijos de Corazón de Jesús, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Prolong. Amauta, Agru Belén Ampliación, Agrup. Tarapacá, A.H. UP de La Esperanza Sector Brisas de Huáscar, Agrup. El Bosque, AF Los Balcones de Belén, Agrup. Utupara.
Sedapal anuncia corte de agua el 19 de abril: distritos de Lima sin servicio hasta por 12 horas.
¿Qué hacer ante un corte de agua?
Ante un corte de agua, es clave actuar con previsión y organización para evitar contratiempos en el hogar. Aquí tienes algunas recomendaciones prácticas:
- Antes del corte:
Almacena agua en recipientes limpios y con tapa para consumo, cocina e higiene básica. Prioriza botellas o bidones exclusivos para beber y separa otros para usos como limpieza o baño.
- Durante el corte:
Usa el agua de forma racional. Evita desperdicios y destínala principalmente a beber, preparar alimentos y aseo personal. Si cuentas con cisterna o tanque elevado, verifica que esté bien cerrado para evitar contaminación.
- Mantén la higiene:
Lávate las manos con agua almacenada o utiliza alcohol en gel cuando sea necesario. Para el baño, puedes usar baldes de agua para el inodoro.
- Evita consumir agua no segura:
Si recurres a fuentes alternativas, hiérvela al menos durante 3 minutos antes de beberla o utilízala solo para limpieza.
