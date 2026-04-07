El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha aprobado el calendario anual de pagos de salarios y pensiones para 2026, que se realizará a través del Banco de la Nación. Este cronograma especifica cuándo los empleados del sector público recibirán sus remuneraciones, según su grupo.

Durante abril de 2026, los pagos se realizarán de manera escalonada para mantener el sistema financiero organizado. Este cronograma incluye a trabajadores de diferentes regímenes, como los del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), además de otras compensaciones relacionadas con programas estatales.

Cronograma de pagos Banco de la Nación abril 2026 para el sector público

Martes 21 de abril (Grupo 1): Educación, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Educación, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Miércoles 22 de abril (Grupo 2): Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Jueves 23 de abril (Grupo 3): Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC. Viernes 24 de abril (Grupo 4): Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE, Tribunal Constitucional.

Estas fechas aplican a los trabajadores del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales que se encuentran en el Anexo 01 del cronograma aprobado por el MEF.

Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público.

Cronograma ONP abril 2026 del Decreto Ley 19990

A – C: jueves 9 de abril

D – L: viernes 10 de abril

M – Q: lunes 13 de abril

R – Z: martes 14 de abril

Cronograma del MEF sobre depósitos mensuales a empleados públicos

El calendario también programa los pagos mensuales durante todo 2026, permitiendo a las entidades públicas planificar sus obligaciones. Este cronograma incluye no solo salarios, sino también pagos no remunerativos como estipendios, propinas y subvenciones.

Además, se indica que beneficios como aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como la bonificación por escolaridad, se abonarán en los meses correspondientes según lo establecido en las normativas vigentes. Las unidades ejecutoras deben garantizar la disponibilidad de recursos y el registro correcto en el sistema financiero del Estado para cumplir con estas fechas.