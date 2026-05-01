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Mundialito del Porvenir 2026: horarios, dónde y cómo ver la tradicional competencia de fútbol callejero HOY, 1 de mayo
A continuación, te compartimos información clave sobre el inicio del Mundialito de El Porvernir, que se llevará a cabo hoy, lunes 1 de mayo en La Victoria.
El Mundialito de El Porvenir 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos más importantes a llevarse a cabo en el Día del Trabajador en Perú. Esta competencia, que congrega a dieciséis equipos, empezará HOY, viernes 1 de mayo, a partir de las siete de la mañana, en la cuadra 6 del jirón Parinacochas, ubicado en el distrito de La Victoria. A continuación, más detalles.
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Mundialito del Porvenir 2026: dónde y cómo ver la tradicional competencia de fútbol callejero HOY, 1 de mayo
Los seguidores del torneo de fútbol callejero podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través de la página oficial de Facebook del Mundialito de El Porvenir. El evento comenzará a las 7.00 a. m.
Según los informes, en el primer encuentro, La Pólvora Tokyo se medirá contra Purito Cóndor, mientras que Cevichería Mi Barrunto se enfrentará a Los Rodríguez de Mocheto en el siguiente partido.
Mundialito del Porvenir 2026: horarios, dónde y cómo ver la tradicional competencia de fútbol callejero HOY, 1 de mayo
En el tercer enfrentamiento, estarán Liverpool Andalucía vs. La Pólvora. Aquel encuentro genera gran expectativa entre los asistentes. Asimismo, es importante señalar que la emoción se extenderá durante toda la jornada, con otros encuentros destacados como el que enfrentará a El Cartel del Rímac contra Los Bandidos de Tévez, así como el duelo entre Corporación Cabañas y Petrolem, respectivamente.
Horarios del Mundialito del Porvenir 2026: octavos de final
- 7.00 a. m. La Pólvora Tokyo vs. Purito Cóndor
- 7.30 a. m. Cevichería Mi Barrunto vs. Los Rodríguez de Mocheto
- 8.00 a. m. Liverpool Andalucía vs. La Pólvora
- 8.30 a. m. El Cartel del Rímac vs. Los Bandidos de Tévez
- 9.00 a. m. Corporación Cabañas vs. Petrolemp
- 9.30 a. m. Mochilas Jhammers vs. Los Malditos de Pamplona
- 10.00 a. m. Santo Domingo La Pólvora vs. Amistad Los Olivos
- 10.30 a. m. Barrios Altos Unidos de Bartatan vs. San Juan de Lurigancho
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