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Campaña de DNI gratis en Los Olivos: estos son los servicios que podrán acceder los vecinos

Los vecinos de Los Olivos podrán gestionar la inscripción, renovación y actualización de datos del DNI sin costo alguno. Conoce más detalles de la campaña.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Los Olivos realizará una campaña de registro civil este martes 9 de junio.
La Municipalidad de Los Olivos realizará una campaña de registro civil este martes 9 de junio. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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La Municipalidad de Los Olivos anunció una nueva campaña gratuita de documentación que permitirá a los vecinos acceder a diversos trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI). La jornada se realizará el martes 9 de junio en las instalaciones del Colegio 0336 Santa Rosita, ubicado en la urbanización Santa Rosa, con el apoyo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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Según la información difundida por la comuna, la atención se brindará desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Durante ese horario, los ciudadanos podrán realizar diferentes gestiones sin costo, facilitando así el acceso a servicios esenciales de identificación para niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

campaña DNI

El martes 9 de junio se realizará una campaña en Los Olivos.

Entre los trámites disponibles destacan la inscripción para obtener el primer DNI, la renovación del DNI electrónico, el cambio de domicilio en este documento y la actualización de datos personales. Asimismo, se ofrecerá la actualización del DNI electrónico para menores de 17 años y para adultos mayores de 60 años.

La campaña también contempla una atención especial para las personas con discapacidad. En estos casos, los interesados deberán acudir con su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y una copia del mismo para acceder a los servicios correspondientes.

Las autoridades municipales resaltaron que este tipo de iniciativas busca acercar los servicios del Estado a la población y promover que más ciudadanos cuenten con su documentación actualizada, requisito fundamental para realizar diversos trámites y acceder a programas y beneficios públicos.

Finalmente, la Municipalidad de Los Olivos informó que los cupos para esta campaña son limitados y totalmente gratuitos, por lo que recomendó a los vecinos acudir con anticipación para asegurar su atención. La actividad forma parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la identificación ciudadana y facilitar el acceso a servicios registrales en el distrito.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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