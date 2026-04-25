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Vecinos de San Martin de Porres recibirán DNI electrónico gratis: ¿dónde y cuándo será la campaña?
La Municipalidad de San Martin de Porres anunció una nueva campaña para que los vecinos del distrito accedan al DNI electrónico sin costo alguno. Conoce más.
El RENIEC tiene como uno de sus principales objetivos que toda la población peruana obtenga el DNI electrónico, por lo que junto a municipalidades realiza campañas en favor de la ciudadanía. En esta oportunidad, los vecinos del distrito de San Martín de Porres podrán participar de la iniciativa.
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La campaña de DNI electrónico gratuito se llevará a cabo el próximo martes 28 de abril en la Agencia Infantas, Av. San Bernardo N° 200 Urb. Santa Luisa, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Es importante precisar que los cupos son limitados, por lo que le recomendamos que acuda con anticipación para ser beneficiario.
Por otro lado, se informó que la campaña en San Martín de Porres está dirigida a menores de 17 años y mayores de 60 años, quienes serán atendidos por orden de llegada y desde las 9 de la mañana o hasta agotar stock. Adicionalmente, está incluida la toma de fotografía.
La campaña de DNI electrónico en San Martin de Porres se realizará este martes 28 de abril.
¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico?
El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) ofrece múltiples beneficios que facilitan la vida de los ciudadanos en el Perú. Este documento permite realizar trámites en línea de manera segura, gracias a su chip integrado que almacena datos personales y certificados digitales.
Con el DNIe, es posible firmar documentos digitalmente con validez legal, acceder a servicios del Estado sin necesidad de acudir presencialmente y reducir el uso de papel en gestiones administrativas. Además, brinda mayor protección contra la suplantación de identidad y agiliza procesos en entidades públicas y privadas, impulsando así la transformación digital del país.
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