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Temblor en Perú HOY, martes 21 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) presenta un informe en EN VIVO sobre los recientes sismos registrados en el país. ¿Qué debes tomar en cuenta?
El Instituto de Geofísica del Perú (IGP) tiene la responsabilidad de investigar y comunicar los movimientos sísmicos que se producen en el país. Esta función es fundamental, dado que Perú está situado en una zona de intensa actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego. Los datos que ofrece el IGP son esenciales para la prevención y seguridad de la población. A continuación, se presentan los últimos reportes EN VIVO.
PUEDES VER: Temblor HOY en Perú, lunes 20 de abril EN VIVO: reporte de epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO, según IGP
Temblor en Perú HOY, martes 21 de abril, EN VIVO: epicentro, hora y magnitud según el IGP
Último SISMO hoy
IGP reportó último movimiento sísmico en Huancayo- Junín, de 4,9.
Bienvenidos
El IGP comparte hoy, martes 21 de abril de 2026, el reporte oficial de los últimos sismos en Perú, con información sobre epicentro, magnitud y detalles relevantes.
¿Cuál es la función principal del IGP?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) tiene la responsabilidad de investigar y monitorear fenómenos geofísicos en el territorio nacional, abarcando sismos, erupciones volcánicas y el Fenómeno de El Niño, además de las variaciones atmosféricas.
Su labor se centra en generar conocimiento científico que ayude a mitigar el impacto de desastres naturales, lo que resulta fundamental para la protección de la población peruana. Para llevar a cabo esta misión, el IGP gestiona el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL).
¿Qué debes hacer durante un movimiento sísmico?
- Primero, mantén la calma y ubícate en una zona segura.
- No uses ascensores ni escaleras durante el movimiento.
- Si te encuentras en la calle, aléjate de edificaciones.
- Si estás conduciendo, debes parar el vehículo.
- Después del sismo, evacúa con calma y comunícate con tus familiares.
¿Qué debes tener en la mochila de emergencia?
¿Qué debes tener en la mochila de emergencia?
- Alimentos no perecibles (enlatados, galletas, etc).
- Agua potable (botellas para al menos 24 horas).
- Botiquín de primeros auxilios.
- Radio portátil a pilas o con manivela para escuchar información al respecto.
- Linterna con pilas de repuesto.
- Cargador portátil para el celular.
- Documentos importantes (copias de DNI, seguro, contactos) en una bolsa impermeable.
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