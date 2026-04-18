El Instituto Geofísico del Perú (IGP) lleva a cabo un seguimiento constante de la actividad sísmica en el país. HOY, sábado 18 de abril se anticipa la posibilidad de movimientos telúricos en diversas regiones peruanas. AQUÍ podrás conocer EN VIVO los reportes oficiales sobre los sismos, así como información adicional que incluye la hora, magnitud, profundidad y más.

Temblor en Perú HOY, sábado 18 de abril, EN VIVO: epicentro, hora y magnitud según el IGP 09:37 Recientes SISMOS en Arequipa 09:28 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha dado a conocer hoy, sábado 18 de abril de 2026, su informe oficial sobre los sismos más recientes ocurridos en el país. Este reporte incluye datos relevantes como la ubicación del epicentro, la magnitud de los temblores y otros aspectos significativos relacionados con estos eventos sísmicos.

¿Qué debes hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es muy importante y clave mantener la serenidad. Asimismo, actuar con celeridad para salvaguardar la integridad personal es necesario. Se sugiere situarse en áreas seguras dentro del hogar, como junto a columnas, muros estructurales o bajo muebles robustos, evitando la proximidad a ventanas, objetos que puedan caer o cables eléctricos.

En caso de estar en la vía pública, lo más recomendable es poder trasladarse a algunos espacios abiertos, alejándose de edificios, postes o cualquier estructura que pueda derrumbarse. Vale mencionar que es necesario abstenerse de utilizar ascensores, proteger la cabeza con los brazos y seguir las instrucciones de las autoridades competentes.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia ante un movimiento sísmico?

Bajo este contexto, es importante conocer que una mochila de emergencia sí o sí debe incluir elementos esenciales para afrontar situaciones imprevistas. Es recomendable que contenga agua potable, alimentos no perecibles como enlatados o barras energéticas, así como una linterna y un radio portátil con pilas.

Además, es bueno incorporar un botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel desinfectante, papel higiénico, una manta o abrigo, un cargador portátil para celular, un silbato y copias de documentos importantes. También se debe añadir dinero en efectivo, una navaja multiusos y artículos personales que sean necesarios.