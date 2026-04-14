- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Barcelona
- Universitario vs Coquimbo Unido
- Alianza Lima vs ADT
- Sporting Cristal
- Estudiantes vs Cusco
- Boca Juniors vs Barcelona
- Tabla Grupo de Universitario
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
Temblor de HOY, martes 14 de abril, EN VIVO: epicentro y hora del ÚLTIMO SISMO, según el IGP
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, martes 14 de abril. En esta nota podrás acceder a toda la información sobre el temblor.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el territorio peruano se mantiene en constante actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que informará EN VIVO la ocurrencia de temblores durante HOY, martes 14 de abril. En esta nota podrá conocer con exactitud la fecha, hora o magnitud de un sismo a nivel nacional.
PUEDES VER: Temblor en Perú del lunes 13 de abril 2026: hora exacta y epicentro del ÚLTIMO sismo, según IGP
Temblor hoy, martes 14 de abril, EN VIVO vía IGP: último sismo
¿Cuál es la razón por la que tiembla la Tierra?
La Tierra tiembla debido al movimiento de las placas tectónicas, que van acumulando energía con el tiempo. Cuando esa energía se libera repentinamente, ocurre un sismo.
Bienvenidos
Este martes 14 de abril de 2026, el IGP publicará el reporte oficial de los últimos sismos registrados en el Perú, incluyendo la ubicación del epicentro, la magnitud y las noticias relacionadas.
¿Qué hacer durante un sismo?
Durante un sismo, mantener la calma y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda seguir estas medidas básicas para proteger tu vida:
Durante el sismo:
- Mantén la calma y evita correr o gritar.
- Ubícate en zonas seguras: debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.
- Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- No uses ascensores bajo ninguna circunstancia.
- Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas.
- Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro.
Después del sismo:
- Revisa si hay heridos y brinda ayuda si es posible.
- Evacúa con cuidado hacia zonas seguras si la estructura ha sido afectada.
- Prepárate para posibles réplicas.
- Sigue la información oficial de entidades como el Instituto Geofísico del Perú.
Estar preparado antes, durante y después de un sismo es clave para reducir riesgos. Tener lista una mochila de emergencia y un plan familiar puede salvar vidas.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90