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Temblor de HOY, martes 14 de abril, EN VIVO: epicentro y hora del ÚLTIMO SISMO, según el IGP

Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, martes 14 de abril. En esta nota podrás acceder a toda la información sobre el temblor.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo en Perú hoy, martes 14 de abril.
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo en Perú hoy, martes 14 de abril. | Composición: Libero / ChatGPT
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el territorio peruano se mantiene en constante actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que informará EN VIVO la ocurrencia de temblores durante HOY, martes 14 de abril. En esta nota podrá conocer con exactitud la fecha, hora o magnitud de un sismo a nivel nacional.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, lunes 13 de abril 2026: hora exacta y epicentro del ÚLTIMO sismo, según IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú del lunes 13 de abril 2026: hora exacta y epicentro del ÚLTIMO sismo, según IGP

Temblor hoy, martes 14 de abril, EN VIVO vía IGP: último sismo

09:32
14/4/2026

¿Cuál es la razón por la que tiembla la Tierra?

La Tierra tiembla debido al movimiento de las placas tectónicas, que van acumulando energía con el tiempo. Cuando esa energía se libera repentinamente, ocurre un sismo.

09:27
14/4/2026

Bienvenidos

Este martes 14 de abril de 2026, el IGP publicará el reporte oficial de los últimos sismos registrados en el Perú, incluyendo la ubicación del epicentro, la magnitud y las noticias relacionadas.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, mantener la calma y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda seguir estas medidas básicas para proteger tu vida:

Durante el sismo:

  • Mantén la calma y evita correr o gritar.
  • Ubícate en zonas seguras: debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.
  • Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
  • No uses ascensores bajo ninguna circunstancia.
  • Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas.
  • Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro.

Después del sismo:

  • Revisa si hay heridos y brinda ayuda si es posible.
  • Evacúa con cuidado hacia zonas seguras si la estructura ha sido afectada.
  • Prepárate para posibles réplicas.
  • Sigue la información oficial de entidades como el Instituto Geofísico del Perú.

Estar preparado antes, durante y después de un sismo es clave para reducir riesgos. Tener lista una mochila de emergencia y un plan familiar puede salvar vidas.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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