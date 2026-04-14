Temblor de HOY, martes 14 de abril, EN VIVO: epicentro y hora del ÚLTIMO SISMO, según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el territorio peruano se mantiene en constante actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que informará EN VIVO la ocurrencia de temblores durante HOY, martes 14 de abril. En esta nota podrá conocer con exactitud la fecha, hora o magnitud de un sismo a nivel nacional.

Temblor hoy, martes 14 de abril, EN VIVO vía IGP: último sismo 09:32 ¿Cuál es la razón por la que tiembla la Tierra? La Tierra tiembla debido al movimiento de las placas tectónicas, que van acumulando energía con el tiempo. Cuando esa energía se libera repentinamente, ocurre un sismo. 09:27 Bienvenidos Este martes 14 de abril de 2026, el IGP publicará el reporte oficial de los últimos sismos registrados en el Perú, incluyendo la ubicación del epicentro, la magnitud y las noticias relacionadas.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, mantener la calma y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda seguir estas medidas básicas para proteger tu vida:

Durante el sismo:

Mantén la calma y evita correr o gritar.

y evita correr o gritar. Ubícate en zonas seguras : debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.

: debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales. Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer .

. No uses ascensores bajo ninguna circunstancia.

bajo ninguna circunstancia. Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y fachadas .

. Si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro.

Después del sismo:

Revisa si hay heridos y brinda ayuda si es posible.

Evacúa con cuidado hacia zonas seguras si la estructura ha sido afectada.

Prepárate para posibles réplicas.

Sigue la información oficial de entidades como el Instituto Geofísico del Perú.

Estar preparado antes, durante y después de un sismo es clave para reducir riesgos. Tener lista una mochila de emergencia y un plan familiar puede salvar vidas.