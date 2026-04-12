Perú es uno de los países más propensos a sismos a nivel global, lo que hace esencial mantenerse al tanto de la actividad sísmica para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Este 12 de abril, tendrás la oportunidad de acceder a información en tiempo real sobre los sismos ocurridos en el país, así como los epicentros reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¿Dónde se registró el último movimiento telúrico?

Temblor en Perú hoy, domingo 12 de abril: epicentro y magnitud según IGP 09:41 Último SISMO hoy Un reciente sismo se registró en Cañete, de 3.4. 09:39 Bienvenidos En este reporte EN VIVO de Líbero, podrás seguir el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) acerca del sismo ocurrido el día de hoy, domingo 12 de abril. Permanece al tanto y descubre detalles sobre el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico.

¿Qué debes hacer durante un sismo?

Es importante saber que, durante un reciente movimiento sísmico, la calma y la rapidez en la respuesta son necesarios para garantizar la seguridad. Te compartimos AQUÍ las últimas recomendaciones:

Es esencial mantener la tranquilidad y buscar un lugar seguro. Ubícate cerca de estructuras sólidas como columnas o vigas, y evita áreas con ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”. Esto implica ponerte en el suelo, proteger tu cabeza y cuello, y aferrarte a un mueble resistente para minimizar el riesgo de lesiones.

Debes evitar correr y utilizar ascensores durante el movimiento sísmico, ya que estas acciones pueden aumentar el peligro.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y edificios que puedan colapsar, buscando un espacio abierto para resguardarte.

Si estás al volante, debes parar el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o postes, y permanece dentro hasta que el temblor haya cesado.

En tanto, luego del sismo, debes verificar si hay heridos, cortar el suministro de gas o electricidad si es necesario y mantenerte alerta ante posibles réplicas.

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