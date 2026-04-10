Temblor en Perú EN VIVO HOY, viernes 10 de abril: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro.

El Perú se caracteriza por ser un país con alta actividad sísmica, lo que hace esencial el monitoreo continuo de los movimientos telúricos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. En Líbero, te compartimos información actualizada sobre los sismos ocurridos en todo el país, incluyendo detalles sobre la hora, el epicentro y la magnitud, conforme a los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). AQUÍ todos los datos claves.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, viernes 10 de abril 2026 10:12 Bienvenidos En esta cobertura de Líbero podrá acceder al reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo de HOY, viernes 10 de abril. Mantente informado y conoce el epicentro y magnitud del temblor.

¿Por qué Perú es un país altamente sísmico?

Perú resalta por su elevada actividad sísmica, resultado de su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta zona es reconocida por su intensa actividad tectónica, que ocasiona terremotos y erupciones volcánicas con frecuencia.

La interacción de las placas tectónicas en esta región crea un ambiente propenso a movimientos sísmicos, lo que posiciona al país entre los más susceptibles a estos fenómenos naturales.

¿Qué debes hacer durante un sismo?

Durante un sismo, la calma y la rapidez en la respuesta son necesarios para garantizar la seguridad. AQUÍ las recomendaciones más importantes a seguir:

Primero, es esencial mantener la tranquilidad y buscar un lugar seguro. Ubícate cerca de estructuras sólidas como columnas o vigas, y evita áreas con ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

En segundo lugar, aplica la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”. Esto implica ponerte en el suelo, proteger tu cabeza y cuello, y aferrarte a un mueble resistente para minimizar el riesgo de lesiones.

También debes evitar correr y utilizar ascensores durante el movimiento sísmico, ya que estas acciones pueden aumentar el peligro.

Si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y edificios que puedan colapsar, buscando un espacio abierto para resguardarte.

Si estás al volante, detén el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o postes, y permanece dentro hasta que el temblor haya cesado.

Finalmente, luego del sismo, debes verificar si hay heridos, corta el suministro de gas o electricidad si es necesario y mantente alerta ante posibles réplicas.

¿Cuáles son los teléfonos de emergencia?

Línea única de emergencias: 105

Policía Nacional: 105

Bomberos: 116

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Cruz Roja: 01 266 0481

Servicio de Ambulancia SAMU: 106.