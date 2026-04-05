Temblor en Perú HOY, domingo 5 de abril EN VIVO: ÚLTIMO reporte de epicentro y magnitud de sismos.

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Temblor en Perú, domingo 5 de abril: ÚLTIMO reporte de epicentro y magnitud de sismos, según IGP
Este domingo 5 de abril, el IGP registrará todos los sismos que se presenten en el país. AQUÍ puedes seguir en vivo y consultar más detalles.
El Instituto Geofísico del Perú presentará HOY, domingo 5 de abril, un informe detallado sobre los recientes sismos registrados en el país. Estos eventos naturales son comunes en distintas zonas del territorio, debido a que el Perú se ubica en una región de alta actividad sísmica conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.
PUEDES VER: Temblor HOY, sábado 4 de abril, según IGP: dónde fue el epicentro, magnitud y reportes del último sismo
Temblor en Perú HOY, domingo 5 de abril, EN VIVO
Teléfonos de emergencia en Perú
- Línea de emergencia nacional: 105
(Número único para acceder a todos los servicios de emergencia y seguridad en el país)
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Cruz Roja: 01 266 0481
- Servicio de Ambulancia SAMU: 106
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
- Una mochila de emergencia debe incluir elementos básicos que permitan asegurar la seguridad y el bienestar ante situaciones inesperadas.
- Es fundamental llevar artículos de higiene personal para mantener la limpieza y prevenir problemas de salud. También debe incorporarse un botiquín de primeros auxilios con insumos como vendas, gasas, alcohol, pastillas y agua oxigenada, entre otros.
- Asimismo, se recomienda incluir abrigo para protegerse de cambios climáticos o condiciones adversas.
- En cuanto a la alimentación, es importante llevar alimentos no perecibles como atún en lata, barras de cereal, chocolates y frutos secos, además de una suma de dinero en efectivo.
- No deben faltar dispositivos o artículos de comunicación que permitan mantenerse en contacto durante una emergencia.
- Finalmente, se pueden añadir elementos adicionales según las necesidades, como artículos para bebés, productos de higiene femenina y suministros especiales para adultos mayores.
Último reporte de temblor en el Perú vía el Instituto Geofísico del Perú (IGP)
Bienvenidos
Sigue en tiempo real todos los movimientos sísmicos registrados por el IGP en Perú hoy, domingo 5 de abril de 2026. Información actualizada al instante para tu seguridad y conocimiento.
¿Por qué es importante el IGP y qué rol cumple?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) tiene la responsabilidad de supervisar los sismos en tiempo real mediante el Centro Sismológico Nacional (CENSIS). Para ello, ofrece una red que supera las 70 estaciones sísmicas, las cuales permiten registrar tanto las magnitudes como los epicentros de los movimientos telúricos.
¿Cuáles son los canales de información del IGP?
El IGP brinda información actualizada sobre sismos a través de diversas plataformas. Los interesados pueden acceder a datos en tiempo real mediante su sitio web oficial Último Sismo, así como a través de la aplicación Sismos Perú y sus redes sociales, incluyendo Facebook y X.
En tanto, para consultas institucionales, el IGP ofrece la opción de comunicarse a través del correo electrónico comunicaciones@igp.gob.pe o llamando al número +51 13172300, respectivamente.
¿Cuáles son los teléfonos de emergencia en Perú?
- Línea única de emergencias: 105
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Cruz Roja: 01 266 0481
- Servicio de Ambulancia SAMU: 106
¿Qué debes llevar en una mochila de emergencia?
En caso de un temblor, es muy necesario tener preparada una mochila de emergencia que incluya un botiquín de primeros auxilios, copias de documentos importantes, llaves, un silbato, agua, alimentos no perecibles, mantas para abrigarse y artículos esenciales de higiene.
Esta preparación puede marcar una gran diferencia en situaciones de crisis, garantizando que cuentes con lo necesario para enfrentar cualquier situación de peligro.
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