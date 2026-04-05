Temblor en Perú HOY, domingo 5 de abril EN VIVO: ÚLTIMO reporte de epicentro y magnitud de sismos.

- Una mochila de emergencia debe incluir elementos básicos que permitan asegurar la seguridad y el bienestar ante situaciones inesperadas.

- Es fundamental llevar artículos de higiene personal para mantener la limpieza y prevenir problemas de salud. También debe incorporarse un botiquín de primeros auxilios con insumos como vendas, gasas, alcohol, pastillas y agua oxigenada, entre otros.

- Asimismo, se recomienda incluir abrigo para protegerse de cambios climáticos o condiciones adversas.

- En cuanto a la alimentación, es importante llevar alimentos no perecibles como atún en lata, barras de cereal, chocolates y frutos secos, además de una suma de dinero en efectivo.

- No deben faltar dispositivos o artículos de comunicación que permitan mantenerse en contacto durante una emergencia.

- Finalmente, se pueden añadir elementos adicionales según las necesidades, como artículos para bebés, productos de higiene femenina y suministros especiales para adultos mayores.