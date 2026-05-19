Sorteo Sinuano Día HOY, martes 19 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche realizará su más reciente sorteo HOY, martes 19 de mayo y AQUÍ podrás acceder a toda la información del juego de Colombia. Conoce a qué hora se juega, cuáles son los resultados y plan de premios que puedes llevarte si logras acertar las balotas ganadoras.

Sorteo Sinuano Día y Noche HOY, martes 19 de mayo 2026 EN VIVO: resultados 09:17 Bienvenidos HOY, martes 19 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano se juega todos los días en sus dos jornadas: Sorteo Día, que se realiza a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10.30 p. m., por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para seguir el sorteo EN VIVO del popular chance de Colombia, puedes sintonizar la señal del canal oficial, Telecaribe, o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche: