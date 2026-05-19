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Sorteo Sinuano Día HOY, martes 19 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Sigue EN VIVO el Sinuano Día y Noche de HOY, martes 19 de mayo del 2026 y conoce los resultados del último sorteo en Colombia. Coteja AQUÍ tu boleto.
El Sinuano Día y Noche realizará su más reciente sorteo HOY, martes 19 de mayo y AQUÍ podrás acceder a toda la información del juego de Colombia. Conoce a qué hora se juega, cuáles son los resultados y plan de premios que puedes llevarte si logras acertar las balotas ganadoras.
PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del lunes 18 de mayo: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
Sorteo Sinuano Día y Noche HOY, martes 19 de mayo 2026 EN VIVO: resultados
Bienvenidos
HOY, martes 19 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano se juega todos los días en sus dos jornadas: Sorteo Día, que se realiza a las 2.30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10.30 p. m., por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).
¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?
Para seguir el sorteo EN VIVO del popular chance de Colombia, puedes sintonizar la señal del canal oficial, Telecaribe, o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.
¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?
Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
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