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Sinuano Día de HOY, viernes 15 de mayo EN VIVO: resultados, estadísticas y números ganadores del sorteo

El Sinuano Día regresa HOY con una emocionante edición, y AQUÍ podrás revisar a qué hora juega, cuáles son las estadísticas y resultados EN VIVO del sorteo.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 15 de mayo y conoce los resultados.
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 15 de mayo y conoce los resultados. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 15 de mayo del 2026, ofrece un diverso plan de premios que puede cambiar su vida. ¿Ya adquirió su boleto? Si está pensando en participar del último juego, en esta nota podrá acceder a toda la información y seguir EN VIVO el sorteo para revisar los resultados. ¡Le deseamos mucha suerte!

Sigue en vivo el último sorteo del Sinuano Día y Noche del jueves 14 de mayo de 2026.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 14 de mayo: números ganadores de la última lotería

ÚLTIMO RESULTADO de Sinuano Día y Noche de HOY, 15 de mayo, EN VIVO

09:02
15/5/2026

Bienvenidos

HOY, viernes 15 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Sigue AQUÍ los resultados y números ganadores, además de conocer a qué hora se juega. ¡Te deseamos mucha suerte! También podrás verificar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p. m.. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p. m.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto que tendrá tu premio.

Loterías de Colombia

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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