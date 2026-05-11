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Sinuano Día de HOY, lunes 11 de mayo EN VIVO: revisa los resultados, cómo jugó y números ganadores

El Sinuano Día de hoy ofrece un diverso plan de premios, que puedes llevarte si logras acertar las bolillas. AQUÍ sigue el sorteo que iniciará a las 2:30 p. m.

Angie De La Cruz
Conoce en vivo los últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del lunes 11 de mayo.
Conoce en vivo los últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del lunes 11 de mayo. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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HOY, lunes 11 de mayo regresa un nuevo sorteo del Sinuano Día, que emociona a miles de participantes en Colombia. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá acceder a todos los detalles sobre el juego,además, siga EN VIVO los resultados y números ganadores.

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Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 11 de mayo 2026 EN VIVO: resultados

09:13
11/5/2026

Bienvenidos

HOY, lunes 11 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se juega alrededor de las 10:30 p. m., aunque en domingos y días festivos, este último suele adelantarse a las 8:30 p. m..

Estadística del Sinuano Día y Noche

En Sinuano Día, combinaciones como 3-6-3-2 han sido las más frecuentes, mientras que cifras como 3, 9, 4 y 2 destacan por aparecer con mayor regularidad en diferentes posiciones. Por su parte, en el Sinuano Noche, estadísticas recientes muestran que números como 7, 4 y 8 han tenido una aparición más constante en las distintas posiciones de los resultados.

¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos para participar en los sorteos del Sinuano Día y Noche en Colombia se pueden adquirir en puntos de venta autorizados de chance y loterías distribuidos por todo el país. Además, si prefieres la opción digital, también es posible comprar tus boletos en la página web oficial de Record o en plataformas en línea.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un juego de chance muy popular en Colombia que se basa en acertar un número de hasta cuatro cifras. Para jugar, el participante elige entre una, dos, tres o cuatro cifras (del 0 al 9) y decide el monto a apostar. Existen dos sorteos diarios: Sinuano Día y Sinuano Noche, lo que brinda más oportunidades de participar.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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