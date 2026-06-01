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LÍBERO estuvo presente en el triunfo de Noruega sobre Suecia en amistoso internacional
La cuenta regresiva para el Mundial comenzó con una gran fiesta en Oslo, donde Noruega venció 3-1 a Suecia. LÍBERO, como en cada gran evento deportivo global, estuvo presente.
El Mundial ya empezó y Noruega vivió una verdadera fiesta en Oslo. LÍBERO, a través de su corresponsal en Europa, José Ramírez, siguió de cerca la victoria por 3-1 sobre Suecia, en el último partido del combinado vikingo ante su público.
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Aunque Erling Haaland no sumó minutos, el goleador fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Su presencia bastó para encender a los miles de aficionados que llegaron al estadio para despedir a la selección antes de su viaje mundialista.
Durante el encuentro, las tribunas mostraron un ambiente espectacular. Los hinchas alentaron sin descanso y demostraron la enorme ilusión que existe en torno a un equipo que sueña con hacer historia en la Copa del Mundo.
La cobertura de LÍBERO también permitió tender un puente entre dos países. Dos aficionadas noruegas aprovecharon la ocasión para enviar un cálido saludo a todo el Perú y dejaron una simpática postal en medio de la celebración escandinava.
Dos hinchas de Noruega enviaron saludos a todo el Perú a través de LÍBERO.
Los goles del triunfo de Noruega fueron obra de Jørgen Strand Larsen, quien marcó un doblete a los 8' y 37', mientras que Antonio Nusa anotó el tercero a los 18'. Para Suecia descontó Alexander Isak a los 76'. Erling Haaland no jugó el encuentro, pero acompañó al equipo desde las tribunas en la despedida previa al Mundial.
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