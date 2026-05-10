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Sinuano Día de HOY, domingo 10 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Este domingo 10 de mayo regresa el Sinuano Día y Noche con nuevas ediciones. AQUÍ podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores que caerán.
El Sinuano Día emociona a miles de participantes en Colombia, quienes pondrán a prueba su suerte HOY, domingo 10 de mayo. En esta nota de Líbero, podrá seguir todos los detalles de este popular chance, además, siga el sorteo EN VIVO para conocer los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Resultado del Sinuano Día y Noche del sábado 9 de mayo: números ganadores del último sorteo
Resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche: último sorteo de HOY, domingo 10 de mayo
Bienvenidos
HOY, domingo 10 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días alrededor de las 2:30 p. m. hora de Colombia, mientras que el Sinuano Noche se juega aproximadamente a las 10:30 p. m., con un horario adelantado a las 8:30 p. m. en domingos y festivos.
¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?
El sorteo Sinuano es un juego de azar muy popular en Colombia que se juega eligiendo un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999. Para participar, el jugador debe comprar su boleto antes del horario del sorteo y seleccionar su número favorito o uno al azar. El premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden en el mismo orden con el número ganador que se extrae oficialmente.
¿Dónde comprar boletos del Sinuano?
Los boletos del sorteo Sinuano en Colombia se pueden comprar principalmente de dos formas: en puntos de venta autorizados en todo el país, como locales de chance, agencias de lotería y establecimientos habilitados donde frecuentemente venden los tickets físicamente; y a través de la página web oficial de Record o plataformas digitales autorizadas.
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