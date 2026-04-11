Temblor en Perú hoy, sábado 11 de abril: epicentro y magnitud del último sismo según IGP

El Perú se mantiene en constante vigilancia ante la ocurrencia de movimientos sísmicos de HOY, sábado 11 de abril, según los reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A través de su Centro Sismológico Nacional, la entidad continúa registrando y monitoreando los temblores que se producen en distintas regiones del país, informando sobre su magnitud, epicentro y profundidad en tiempo real, y en esta nota te brindamos más detalles al respecto.

Temblor en Perú hoy, sábado 11 de abril: epicentro y magnitud según IGP 09:13 Último sismo hoy 09:10 ¿Por qué hay tantos temblores en el Perú hoy? Perú es altamente sísmico por su ubicación en el límite de dos grandes placas tectónicas y dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. 09:08 Bienvenidos Sigue EN VIVO en Líbero el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo de hoy, sábado 11 de abril, y conoce su epicentro y magnitud.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez. Lo primero es ubicarse en una zona segura, como al lado de columnas, muros estructurales o bajo muebles resistentes, evitando ventanas, espejos u objetos que puedan caer. Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos; y si estás conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro sin bloquear vías.

No uses ascensores y evita correr o empujar, ya que esto puede generar accidentes. Además, es importante seguir las indicaciones de las autoridades y, una vez finalizado el movimiento, evacuar de manera ordenada si es necesario, siempre priorizando la seguridad personal y de quienes te rodean.

Números de emergencia ante un sismo

Ante un sismo en Perú, es fundamental contar con los números de emergencia para recibir ayuda o reportar cualquier incidente. Entre los principales contactos se encuentra la Policía Nacional del Perú (PNP) llamando al 105, disponible las 24 horas para atender emergencias. También puedes comunicarte con los Bomberos Voluntarios marcando el 116, quienes brindan apoyo en rescates, incendios y atención de desastres.

Asimismo, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) está disponible en el 106 para emergencias médicas. En caso de desastres de gran magnitud, puedes contactar al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a través del 119, línea destinada para mensajes de voz que ayuda a ubicar a personas. Tener estos números a la mano puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo.