La sede central del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ubicada en el jirón Nazca 598, en el distrito de Jesús María, Lima, Perú, acogerá el esperado debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Este evento, programado para HOY, domingo 24 de mayo de 2026 a las 20:00 (hora local), figura como una de las actividades oficiales que anteceden a la segunda vuelta presidencial, programada para el 7 de junio.

Debate técnico Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: ¿a qué hora y cuándo se realizará?

JNE confirmó que el debate programado para hoy, domingo 24 de mayo. Tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos, y se estructurará en bloques temáticos que facilitarán una presentación exhaustiva de propuestas concretas.

Debate técnico Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: ¿a qué hora y cuándo se realizará?

Este encuentro técnico busca proporcionar a la ciudadanía un espacio donde los especialistas de las dos organizaciones políticas puedan detallar sus planes de gobierno. Cada bloque contará con la intervención de un experto, además de la participación de hasta tres asesores por mesa de trabajo de cada partido, lo que permitirá un análisis minucioso de cada eje de discusión.

¿Dónde ver y quiénes serán los moderadores?

El debate técnico convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estará disponible en la señal abierta y en diversas plataformas digitales. La transmisión se realizará a través de TV Perú y las redes sociales del JNE. Esta opción digital ofrecerá la posibilidad de seguir las presentaciones de los especialistas desde dispositivos móviles, computadoras y otros equipos.

En tanto, los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez serán los encargados de asumir el rol de moderadores en el evento. Su responsabilidad será guiar las intervenciones de los equipos técnicos y organizar las rondas de participación en cada bloque temático.

¿Qué temas se pondrán a debate?

Ambas organizaciones políticas han definido seis áreas clave para abordar en sus propuestas: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud, así como juventud y deportes.

Cada partido contará con un especialista designado para elaborar iniciativas concretas en estos sectores, con el objetivo de presentar soluciones efectivas a la ciudadanía. Esta estrategia busca fomentar un diálogo más cercano y directo con la ciudadanía, para asegurar que sus necesidades y preocupaciones sean atendidas de manera integral.