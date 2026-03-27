Debate presidencial 2026: así son las ternas de candidatos para la segunda fase del 30, 31 de marzo y 1 de abril
Revisa las ternas entre candidatos para la segunda fase del debate presidencial rumbo a las elecciones 2026. Conoce quiénes presentarán sus propuestas.
La segunda etapa del debate presidencial 2026 se desarrollará los días 30 y 31 de marzo, y 1 de abril, como parte del proceso previo a las Elecciones Generales del 12 de abril. Estas jornadas reunirán a los candidatos presidenciales, quienes expondrán sus propuestas y responderán preguntas sobre temas clave para el país.
En este margen y luego de la primera fecha, surgen dudas respecto a los posibles enfrentamientos que se darían esta jornada. Revisa cómo están conformadas las ternas del debate presidencial, que comenzará a las 8.00 p. m. y se podrá ver mediante los canales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Debate presidencial del lunes 30 de marzo
Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento
- TERNA 1: Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Walter Chirinos (Partido Político PRIN) y Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)
- TERNA 2: Carlos Espá (Partido SíCreo), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (Partido País para Todos)
- TERNA 3: Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
- TERNA 4: George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
Tema: Educación, innovación y tecnología
- TERNA 1: Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) y Carlos Espá (Partido SíCreo)
- TERNA 2: George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular) y Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)
- TERNA 3: Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Álvarez (Partido País para Todos) y Walter Chirinos (Partido Político PRIN)
TERNA 4: Carlos Jaico (Perú Moderno), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)
Este segundo bloque de debates resulta fundamental para que la ciudadanía pueda comparar planes de gobierno.
Debate presidencial del martes 31 de marzo
Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento
- TERNA 1: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), María Pérez Tello (Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
- TERNA 2: Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Francisco Diez-Canseco (Partido Político Perú Acción)
- TERNA 3: Paul Jaimes (Progresemos) y Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)
- TERNA 4: Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) y Mesías Guevara (Partido Morado)
Tema: Educación, innovación y tecnología
- TERNA 1: Francisco Diez-Canseco (Partido Político Perú Acción), Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre) y Paul Jaimes (Progresemos)
- TERNA 2: Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)
- TERNA 3: María Pérez Tello (Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
- TERNA 4: Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
Debate presidencial del miércoles 1 de abril
Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento
- TERNA 1: Armando Masse (Partido Democrático Federal), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y José Williams (Avanza País - Partido de Integración Social)
- TERNA 2: Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrático)
- TERNA 3: Rosario Fernández (Un Camino Diferente) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
- TERNA 4: Rafael Belaunde (Libertad Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación - AN) y José Luna (Podemos Perú)
Tema: Educación, innovación y tecnología
- TERNA 1: Antonio Ortiz (Salvemos al Perú),José Williams (Avanza País - Partido de Integración Social) y Armando Masse (Partido Democrático Federal)
- TERNA 2: Alfonso López Chau (Ahora Nación - AN), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
- TERNA 3: Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
- TERNA 4: Rosario Fernández (Un Camino Diferente), José Luna (Podemos Perú) y Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrático)
