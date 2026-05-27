Boca Juniors vs U. Católica EN VIVO: horario, canal, alineaciones y apuestas por la Copa Libertadores

Boca Juniors vs. U. Católica EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan por la última fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026 este jueves 28 de mayo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y chilena) en La Bombonera. La transmisión de este compromiso estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ para toda Sudamérica. Revisa aquí todo acerca de este choque.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. U. Católica por la Copa Libertadores?

El duelo entre Boca Juniors vs. U. Católica por la Copa Libertadores está pactado para este jueves 28 de mayo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y chilena) en La Bombonera.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. U. Católica por la Copa Libertadores?

La transmisión del Boca Juniors vs. U. Católica estará a cargo del canal ESPN 2 y Disney+ para Perú y el resto de Sudamérica, mientras que en Argentina podrá verse por FOX Sports y en Chile irá por el canal ESPN 7. En Centroamérica se podrá ver por ESPN 2.

Boca Juniors vs. U. Católica: posibles alineaciones

Boca Juniors : Brey; Blanco, Costa, Di Lollo, Braida; Aranda, Delgado, Paredes, Belmonte; Merentiel y Giménez.

: Brey; Blanco, Costa, Di Lollo, Braida; Aranda, Delgado, Paredes, Belmonte; Merentiel y Giménez. U. Católica: Bernedo; Mena, Ampuero, González, Arancibia; Cuevas, Valencia, Giani, Palavecino, Montes y Rossel.

Boca Juniors vs. U. Católica: cuotas y pronósticos

APUESTAS BOCA JUNIORS EMPATE U. CATÓLICA Betsson 1.41 3.95 8.80 Betano 1.39 4.40 9.50 Bet365 1.40 4.10 10.00 1XBet 1.43 4.38 8.75 Coolbet 1.42 4.30 8.75 Doradobet 1.40 4.75 8.00

Boca Juniors vs. U. Católica: árbitros del partido

Árbitro principal: Wilmar Roldán (Colombia)

Wilmar Roldán (Colombia) Asistente 1: Alexander Guzmán (Colombia)

Alexander Guzmán (Colombia) Asistente 2: Cristian Aguirre (Colombia)

Cristian Aguirre (Colombia) Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

Carlos Ortega (Colombia) VAR: David Rodríguez (Colombia)

David Rodríguez (Colombia) AVAR: Jhon León (Colombia)

Boca Juniors vs. U. Católica: ¿cómo llegan a este partido?

La Bombonera será el escenario de una verdadera final adelantada cuando Boca Juniors reciba a Universidad Católica por la última fecha del grupo D. El equipo de Claudio Úbeda llega con la urgencia máxima: tras el empate en la jornada anterior, el Xeneize suma 7 puntos y se ubica en la tercera posición, por lo que solo le sirve ganar para asegurar su boleto a los octavos de final. Un empate o una derrota lo condenarían a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana, un escenario que la hinchada azul y oro no contempla para esta temporada.

Por su parte, la Universidad Católica llega a Buenos Aires en una posición mucho más cómoda, pero no por ello menos ambiciosa. Con 10 unidades, los dirigidos por Daniel Garnero ya tienen asegurada su presencia en la siguiente fase, aunque buscarán defender el liderato del grupo ante la presión de Cruzeiro, que tiene 8 puntos.