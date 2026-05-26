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Previa Universitario vs Tolima por Copa Libertadores

Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: así terminaron los grupos

Se empiezan a definir los equipos que clasificarán a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y aquí podrás enterarte de todo ello.

Gary Huaman
Aquí podrás conocer a los equipos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Aquí podrás conocer a los equipos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores. | Foto: Conmebol
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Entramos en la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Del martes 26 al jueves 28 se llevará a cabo la sexta jornada y conoceremos a los clasificados a los octavos de final. De momento, son nueve los equipos que han accedido a la siguiente instancia y en la siguiente nota podrás conocer de quiénes se trata.

Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima en el Monumental.

PUEDES VER: ¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde ante Tolima? Así serán las clasificaciones

Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Flamengo
  • Coquimbo Unido
  • Independiente Rivadavia
  • Corinthians
  • Cerro Porteño
  • Mirassol
  • Liga de Quito
  • Rosario Central
  • Independiente del Valle

Tabla de posiciones de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

GRUPO AEQUIPOPJDFPTS
1Flamengo5913
2DIM5-47
3Estudiantes506
4Cusco FC5-51
GRUPO BEQUIPOPJDFPTS
1Coquimbo5310
2Tolima517
3Universitario5-15
4Nacional5-35
GRUPO CEQUIPOPJDFPTS
1ID Rivadavia5713
2Bolívar505
3Fluminense5-25
4La Guaira5-53
GRUPO DEQUIPOPJDFPTS
1U Católica5310
2Cruzeiro518
3Boca Juniors527
4Barcelona SC5-63
GRUPO EEQUIPOPJDFPTS
1Corinthians5611
2Platense5-17
3Santa Fe5-25
4Peñarol5-33
GRUPO FEQUIPOPJDFPTS
1Cerro Porteño5210
2Palmeiras528
3Sporting Cristal5-16
4Junior5-34
GRUPO GEQUIPOPJDFPTS
1Mirassol5412
2LDU Quito529
3Lanús5-56
4Always Ready5-13
GRUPO HEQUIPOPJDFPTS
1Rosario Central5913
2IDV5410
3Universidad Central5-56
4Libertad5-80

Programación de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Revisa la programación de los 16 encuentros que se jugarán por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Programación de la última fecha de la fase de grupos.

Programación de la última fecha de la fase de grupos.

Programación de la última fecha de la fase de grupos.

Programación de la última fecha de la fase de grupos.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 está programado para el próximo viernes 29 de mayo. En horario peruano, el evento comenzará a las 10.00 a. m. y podrás verlo en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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