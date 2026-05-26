Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: así terminaron los grupos

Entramos en la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Del martes 26 al jueves 28 se llevará a cabo la sexta jornada y conoceremos a los clasificados a los octavos de final. De momento, son nueve los equipos que han accedido a la siguiente instancia y en la siguiente nota podrás conocer de quiénes se trata.

Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Flamengo

Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia

Corinthians

Cerro Porteño

Mirassol

Liga de Quito

Rosario Central

Independiente del Valle

Tabla de posiciones de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

GRUPO A EQUIPO PJ DF PTS 1 Flamengo 5 9 13 2 DIM 5 -4 7 3 Estudiantes 5 0 6 4 Cusco FC 5 -5 1

GRUPO B EQUIPO PJ DF PTS 1 Coquimbo 5 3 10 2 Tolima 5 1 7 3 Universitario 5 -1 5 4 Nacional 5 -3 5

GRUPO C EQUIPO PJ DF PTS 1 ID Rivadavia 5 7 13 2 Bolívar 5 0 5 3 Fluminense 5 -2 5 4 La Guaira 5 -5 3

GRUPO D EQUIPO PJ DF PTS 1 U Católica 5 3 10 2 Cruzeiro 5 1 8 3 Boca Juniors 5 2 7 4 Barcelona SC 5 -6 3

GRUPO E EQUIPO PJ DF PTS 1 Corinthians 5 6 11 2 Platense 5 -1 7 3 Santa Fe 5 -2 5 4 Peñarol 5 -3 3

GRUPO F EQUIPO PJ DF PTS 1 Cerro Porteño 5 2 10 2 Palmeiras 5 2 8 3 Sporting Cristal 5 -1 6 4 Junior 5 -3 4

GRUPO G EQUIPO PJ DF PTS 1 Mirassol 5 4 12 2 LDU Quito 5 2 9 3 Lanús 5 -5 6 4 Always Ready 5 -1 3

GRUPO H EQUIPO PJ DF PTS 1 Rosario Central 5 9 13 2 IDV 5 4 10 3 Universidad Central 5 -5 6 4 Libertad 5 -8 0

Programación de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Revisa la programación de los 16 encuentros que se jugarán por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Programación de la última fecha de la fase de grupos.

Programación de la última fecha de la fase de grupos.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 está programado para el próximo viernes 29 de mayo. En horario peruano, el evento comenzará a las 10.00 a. m. y podrás verlo en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.