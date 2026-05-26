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Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: así terminaron los grupos
Se empiezan a definir los equipos que clasificarán a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y aquí podrás enterarte de todo ello.
Entramos en la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Del martes 26 al jueves 28 se llevará a cabo la sexta jornada y conoceremos a los clasificados a los octavos de final. De momento, son nueve los equipos que han accedido a la siguiente instancia y en la siguiente nota podrás conocer de quiénes se trata.
PUEDES VER: ¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde ante Tolima? Así serán las clasificaciones
Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
- Flamengo
- Coquimbo Unido
- Independiente Rivadavia
- Corinthians
- Cerro Porteño
- Mirassol
- Liga de Quito
- Rosario Central
- Independiente del Valle
Tabla de posiciones de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
|GRUPO A
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Flamengo
|5
|9
|13
|2
|DIM
|5
|-4
|7
|3
|Estudiantes
|5
|0
|6
|4
|Cusco FC
|5
|-5
|1
|GRUPO B
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Coquimbo
|5
|3
|10
|2
|Tolima
|5
|1
|7
|3
|Universitario
|5
|-1
|5
|4
|Nacional
|5
|-3
|5
|GRUPO C
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PTS
|1
|ID Rivadavia
|5
|7
|13
|2
|Bolívar
|5
|0
|5
|3
|Fluminense
|5
|-2
|5
|4
|La Guaira
|5
|-5
|3
|GRUPO D
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PTS
|1
|U Católica
|5
|3
|10
|2
|Cruzeiro
|5
|1
|8
|3
|Boca Juniors
|5
|2
|7
|4
|Barcelona SC
|5
|-6
|3
|GRUPO E
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Corinthians
|5
|6
|11
|2
|Platense
|5
|-1
|7
|3
|Santa Fe
|5
|-2
|5
|4
|Peñarol
|5
|-3
|3
|GRUPO F
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Cerro Porteño
|5
|2
|10
|2
|Palmeiras
|5
|2
|8
|3
|Sporting Cristal
|5
|-1
|6
|4
|Junior
|5
|-3
|4
|GRUPO G
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Mirassol
|5
|4
|12
|2
|LDU Quito
|5
|2
|9
|3
|Lanús
|5
|-5
|6
|4
|Always Ready
|5
|-1
|3
|GRUPO H
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Rosario Central
|5
|9
|13
|2
|IDV
|5
|4
|10
|3
|Universidad Central
|5
|-5
|6
|4
|Libertad
|5
|-8
|0
Programación de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Revisa la programación de los 16 encuentros que se jugarán por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Programación de la última fecha de la fase de grupos.
Programación de la última fecha de la fase de grupos.
¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?
El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 está programado para el próximo viernes 29 de mayo. En horario peruano, el evento comenzará a las 10.00 a. m. y podrás verlo en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
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