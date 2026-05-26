El millonario monto que recibirá Alianza Lima tras salir campeón del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima venció 3-0 a Los Chankas por la penúltima jornada y salió campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 ante toda su hinchada en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Tras esta consagración, el club blanquiazul recibirá un millonario premio tras consagrarse campeón del primer campeonato de la temporada.

El millonario premio que recibirá Alianza Lima tras salir campeón del Torneo Apertura 2026

El abogado internacional Marcelo Bee Sellares reveló que la Conmebol enviará un monto de US$1.000.000 a la Federación Peruana de Fútbol para que se lo entregue al campeón del Apertura 2026, en este caso Alianza Lima.

Alianza Lima salió campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin embargo, el especialista detalló que no todo el monto estará destinado al club blanquiazul, ya que la FPF tomará la decisión de distribuirlo en uno o más premios para los próximos campeonatos, como la Copa de la Liga y el Torneo Clausura.

“La Conmebol destina un premio de U$S 1.000.000 a la FPF 🇵🇪para que esta, lo distribuya con Alianza Lima (ganador del torneo apertura 2026). El dinero es de la Asociación y esta define, su forma de distribución en uno o más premios”, reveló el abogado.

Alianza Lima y su camino para ser campeón del Torneo Apertura 2026