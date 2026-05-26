¡Sorpresa! Alianza Lima cayó 2-0 y quedó muy lejos del primer lugar del Torneo Apertura

En Matute la presión nunca para. Con el Apertura de la Liga 1 ya en el bolsillo gracias al equipo masculino, la obligación ahora pasa a la Liga Femenina. La historia de Alianza Lima exige ganar en cualquier cancha y torneo, por lo que las futbolistas cargan con la responsabilidad de mantener al club en lo más alto.

Sin embargo, esta vez sufrió un duro revés. En un partido pendiente por la cuarta fecha, las íntimas cayeron 2-0 ante Yanapuma en La Villa Emprendedora de Iquitos. El resultado rompió todos los pronósticos, ya que las blanquiazules son las actuales bicampeonas y el cuadro selvático acaba de ascender este año.

La encargada de arruinarle la tarde a las victorianas fue Daniela Carrillo. La colombiana estuvo fina y marcó un doblete a los 48 y 86 minutos, lo que dejó sorprendidas a las dirigidas por el chileno José Letelier, el mismo técnico que celebró los últimos dos títulos nacionales, pero que esta vez sufrió en tierras loretanas.

Alianza Lima cayó 2-0 ante Yanapuma por la Liga Femenina

Este tropiezo en el oriente duele el doble al mirar la tabla. Con la derrota, el elenco victoriano se estancó en el cuarto lugar con 16 puntos y quedó a seis unidades de Universitario, que mira a todos desde arriba como único líder. A estas alturas, regalar puntos es un lujo que no puede darse.

La situación se complica porque solo quedan dos fechas. Actualmente, Alianza Lima queda fuera de las semifinales directas después de muchos años. Si el torneo terminara este miércoles, las vigentes campeonas tendrían que afrontar el camino largo y jugar los cuartos de final si quieren retener la corona.

Alianza Lima Femenino: próximo partido

El próximo partido de Alianza Lima será ante Sporting Cristal este fin de semana, en un compromiso en el que las blanquiazules actuarán como locales en un horario que todavía está por definirse. Asimismo, la sede oficial del encuentro se confirmará en breve. Sin embargo, todo apunta a que el cotejo se disputará en Villa El Salvador, específicamente en el Estadio Hugo Sotil.